Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Психологические проблемы
Психологические проблемы
© freepik is licensed under public domain
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:29

Новости начинают управлять жизнью: вот где проходит опасная граница для тревожных людей

Если тревожные новости мешают работать, провоцируют срывы на близких и постоянный скроллинг, их лучше убрать из жизни, пояснила семейный системный психолог Алена Леонова. О том, где проходит граница между желанием не тревожиться и позицией "страуса", специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Lenta.ru сообщило, что свыше половины россиян стараются ограничивать поток новостей, чтобы снизить уровень стресса, выяснило коммуникационное агентство "Дела PR".

Леонова отметила, что универсальной нормы потребления новостей не существует. По ее словам, ориентироваться нужно на собственное состояние и способность нормально функционировать.

"Если один может целыми днями читать новости и совершенно к этому адекватно относиться, то другому человеку достаточно прочитать одну какую-нибудь страшную новость, немедленно в нее поверить, у него подскочит давление, будет сердцебиение бешеное. Каждый человек должен знать свою норму", — пояснила Леонова.

Специалист подчеркнула, что тревожный контент становится проблемой, когда человек перестает работать, постоянно отвлекается на новостную ленту или переносит напряжение на близких. В такой ситуации отказ от постоянного мониторинга новостей не является позицией "страуса", а становится способом сохранить устойчивость.

"Вы буквально не можете нормально функционировать, не можете работать толком, у вас опускаются руки, вы постоянно отвлекаетесь на скроллинг новостной ленты, срываетесь на близких, на домашних из-за новостной повестки. Значит новости вообще из жизни убрать, потому что нет таких новостей, которые реально необходимо постоянно мониторить. Есть правило, которое гласит, что касается непосредственно нас, мимо нас не пройдет", — сказала психолог.

По словам Леоновой, главный критерий простой: если человек не может повлиять на происходящее, улучшить или стабилизировать ситуацию, постоянное потребление такой информации ему не нужно.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet