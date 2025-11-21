Тревожность подает сигналы уже в детстве: почему ребенок боится остаться дома один

Тревожность у малышей чаще всего проявляется страхом одиночества, темноты и навязчивыми опасениями за собственное здоровье, отметила детский психолог, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева. О том, как распознать тревожность у маленьких детей, эксперт рассказала NewsInfo.

Медведева пояснила, что тревожные дети особенно болезненно реагируют на необходимость оставаться одним и часто ищут присутствия родителей даже на короткое время.

"Признаки тревожности у маленьких детей чаще всего выражаются в нежелании ни на какое время, даже на очень короткое, остаться одним. Повышенная тревожность характеризуется страхом темноты. Поэтому такие дети очень часто не хотят спать в своей комнате и приходят ночью к родителям. И с вечера договариваются, что они опять будут спать с родителями", — рассказала Медведева.

Эксперт добавила, что современные дети получают слишком много тревожной информации о болезнях, мошенниках и угрозах, и это формирует у них дополнительные страхи.

"Сегодня, когда принято говорить о мошенниках, бандитах, нападениях на улице, обычным симптомам тревоги прибавился еще и страх разбойников, мошенников, хулиганов, бандитов. Характерный для сегодняшнего времени страх, маленькие дети очень боятся не только врачей, которых они боялись и раньше, и в прежнее время, они боятся болезней, поскольку сегодня принято очень много говорить о проблемах здоровья и нездоровья. Они слишком много об этом знают, особенно если общаются с бабушкой, которая читает газету "ЗОЖ", — отметила психолог.

Специалист также подчеркнула, что привычка грызть ногти может быть одним из проявлений тревожности, но иногда она связана и с другими видами невротического поведения, поэтому важна комплексная оценка состояния ребенка.