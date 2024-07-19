От тревожности можно избавиться с помощью дыхательных практик, а также посредством вспоминания таблицы умножения. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Анна Мухина.

Эксперт объяснила, что если человек разово столкнулся со состоянием тревожности, которое было вызвано объективным событием, то с ним можно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи каких-либо специалистов. Однако если чувство страха никогда не покидает, и человек постоянно испытывает стресс, то не стоит заниматься самолечением.

"Иногда человек постоянно находится в каком-то необъяснимом состоянии страха, например, встал утром, и ему страшно. Непонятно, что вообще происходит. Хочется накрыться с головой одеялом и не вылезать. Это состояние может быть и не круглосуточным, но при этом человек порой испытывает сильные какие-то приступы страха, которые парализуют деятельность. Тут не нужно заниматься самолечением. Как и в любом другом состоянии болезни, нужно обращаться к врачу", — объяснила Анна Мухина.

В первом случае психолог объяснила тревожность нестабильной обстановкой в мире. По её словам, в такой ситуации надо следить за своим физическим состоянием.

"Если мы говорим о первом случае, то есть это разовое какое-то состояние, вызванное объективными событиями, то здесь к поводам можно отнести что-то более глобальное. Сейчас, учитывая обстановку, в которой мы все живем, можно говорить о том, что у человека может быть повышенная тревожность, потому что вокруг нас очень непредсказуемая ситуация. В такие моменты, прежде всего, надо корректировать своё физическое состояние. Речь идёт о нормальном сне, должном количестве времени пребывания на воздухе, адекватной физической нагрузке, питании", — рассказала психолог.

Она объяснила, что физическое состояние — это наш фундамент для здоровой психики, с которого надо начинать в первую очередь. Однако Анна Мухина сообщила, что существуют проверенные техники, упражнения, например, дыхательная гимнастика. Смысл этих упражнений — это глубокое ритмичное дыхание, заземление, чтобы ощутить себя полностью в моменте здесь и сейчас. Можно это делать на прогулке под какую-то релаксирующую музыку или звуки природы в домашних условиях. Эксперт объяснила, что это уже больше упражнения в момент самого тревожного приступа, что-то разовое, уже близкое к панической атаке. Она также добавила, что перед упражнением можно попить холодной воды. Ещё хороший способ убрать тревожность будет, например, посчитать окружающие предметы, вспомнить таблицу умножения, чтобы переключить свой мозг на другую систему функционирования.

По словам Анны Мухиной, один человек может взять себя в руки быстро, другой — медленно. У некоторых тревожность — это его базовое свойство, то есть он на любые раздражители тревожностью реагирует. Психолог объяснила, что если это состояние постоянно сопровождает в жизни, то лучше пойти к врачу и с этим разбираться с помощью специалиста.

На недавно возникшее мнение о том, что раньше люди не испытывали тревожность, а сейчас каждый второй ходит к специалистам, эксперт ответила, что это ложь.

"У людей стало больше информации и лучше образование. Панические атаки и всякие другие явления — всё это в жизни человека присутствовало и сто лет. Человек одинаково устроен, он не изменился", — объяснила эксперт.

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