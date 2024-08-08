В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины воздушная тревога

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Сигналы оповещения о возможной опасности активированы в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В Сумской области сирены звучат уже более четырех часов. В остальных регионах сигнал тревоги был объявлен практически одновременно, около 8:17 утра по московскому времени.

Напомним, что Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года, в ответ на теракт на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами.

Целями для ударов становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах - явление практически ежедневное, иногда охватывающее всю территорию страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские военные не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Объявление воздушной тревоги свидетельствует о сохраняющейся напряженности и продолжающихся боевых действиях на территории Украины. Ситуация в указанных регионах требует повышенного внимания и соблюдения мер безопасности.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿