В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины воздушная тревога

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Сигналы оповещения о возможной опасности активированы в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
В Сумской области сирены звучат уже более четырех часов. В остальных регионах сигнал тревоги был объявлен практически одновременно, около 8:17 утра по московскому времени.
Напомним, что Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года, в ответ на теракт на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами.
Целями для ударов становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах - явление практически ежедневное, иногда охватывающее всю территорию страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские военные не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
Объявление воздушной тревоги свидетельствует о сохраняющейся напряженности и продолжающихся боевых действиях на территории Украины. Ситуация в указанных регионах требует повышенного внимания и соблюдения мер безопасности.
Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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