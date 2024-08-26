Воздушная тревога зазвучала в западных областях Украины

В нескольких областях Украины, включая Хмельницкую, Ровенскую, Житомирскую, Николаевскую и Днепропетровскую, а также части Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем ВСУ, объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, размещенной на ресурсе Министерства цифровой трансформации Украины.

Сигнал тревоги, согласно данным ресурса, прозвучал в 3:21 по московскому времени.

Начиная с 10 октября 2022 года, ВС РФ регулярно наносят удары по объектам украинской инфраструктуры. Это стало реакцией на теракт на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, несут украинские спецслужбы. Целями ударов становятся объекты энергетики, оборонно-промышленного комплекса, военного управления и коммуникаций по всей территории страны.

С тех пор воздушные тревоги в украинских регионах стали обычным явлением, иногда охватывая всю территорию страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские войска в ходе боевых действий не наносят удары по жилым кварталам и объектам социальной сферы.

Фото: commons. wikimedia. org/Борис Мавлютов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)