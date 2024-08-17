В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога

В субботу в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, Черкасскую, Черниговскую и Кировоградскую, была объявлена воздушная тревога, что подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее тревога также была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, и она продолжается до настоящего момента. По информации ресурса, сигнал воздушной тревоги в Киеве и перечисленных областях прозвучал практически одновременно в 13:00 по московскому времени.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Целями атак стали объекты энергетического сектора, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно, а иногда - по всей территории страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские войска в ходе боевых действий с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальным объектам.

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