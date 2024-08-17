В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога

В субботу в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, Черкасскую, Черниговскую и Кировоградскую, была объявлена воздушная тревога, что подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога также была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, и она продолжается до настоящего момента. По информации ресурса, сигнал воздушной тревоги в Киеве и перечисленных областях прозвучал практически одновременно в 13:00 по московскому времени.
С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Целями атак стали объекты энергетического сектора, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно, а иногда - по всей территории страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские войска в ходе боевых действий с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальным объектам.
Фото: commons.wikimedia.orgunknown(Creative Commons Attribution 4.0 International )
Председатель ЦИК Белоруссии заявил о готовности к проведению выборов президента
Центральная избирательная комиссия Белоруссии готова к проведению президентских выборов в любой момент, и уже сейчас ведутся определенные организационные и подготовительные мероприятия, как сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко.
В Китае предупредили Украину о возможном жестком ответе от России
Китайские эксперты предупреждают о возможности жёстких ответных мер со стороны России на действия украинских вооружённых сил в Курской области.
Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек
Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.