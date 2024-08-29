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В шести областях Украины воздушная тревога
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В ряде областей Украины воздушная тревога, среди них Одесская и Харьковская области

В шести областях Украины воздушная тревога

Вечером в четверг на большей части территории Украины вновь прозвучали сирены воздушной тревоги. Предупреждения о возможных ракетных ударах зазвучали в центральных, восточных и южных регионах страны.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги были объявлены в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, тревога зазвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Первые сирены зазвучали около 20:14 по московскому времени, в течение нескольких минут воздушная тревога была объявлена на всей вышеуказанной территории.

Напомним, что массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины начались 10 октября 2022 года в ответ на теракт на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах становится ежедневной реальностью.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿

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