Маленький итальянский город обошёл Венецию — и вот как ему это удалось
Пока Венеция устало борется с наплывом туристов и экологическими проблемами, неподалёку растёт город, который тихо показывает: итальянская красота может быть и устойчивой, и уютной.
Тревизо, расположенный всего в получасе езды от лагуны, давно считался просто "въездом" в Венецию. Но этот город заслуживает самостоятельного внимания — с его древними каналами, живыми традициями, ароматом радиккио и звоном бокалов просекко. Здесь жизнь течёт неспешно, но осознанно, а еда и экология идут рука об руку.
Город, где вкус и природа говорят на одном языке
Воздух Тревизо пропитан ароматами масла и моря. В кафе подают тальятелле с анчоусами и стружкой икры трески, политые альпийским маслом Primiero Botìro — продуктом, который делают всего несколько недель в году в горных молочных хозяйствах. В сентябре, когда молоко особенно насыщенное, масло приобретает ореховый вкус и тает прямо на пасте.
Тревизо называют родиной тирамису, а ещё - столицей радиккио и просекко. Здесь еда — не просто удовольствие, а часть культурного кода.
"Это король масел", — сказала официантка, подавая пасту с Primiero Botìro.
Зеленый путь Тревизо
Недавно город получил награду European Green Leaf Award - премию Евросоюза, которую вручают небольшим городам за вклад в защиту окружающей среды. Для Италии это первый случай.
С населением менее 100 тысяч жителей Тревизо впечатлил экспертов конкретными делами: из бывшей свалки сделали солнечный парк, обновили систему каналов, очистили воду и высадили тысячи деревьев.
"Это был своего рода вызов — показать, что итальянский город может выиграть эту награду", — отметил заместитель мэра Алессандро Манера.
По его словам, суть не в том, чтобы стать самым зелёным городом Европы, а в том, чтобы непрерывно совершенствоваться.
Сравнение: Тревизо и Венеция
|
Показатель
|
Тревизо
|
Венеция
|
Туристы в день
|
~2000
|
~13 000
|
Основные проблемы
|
Нет перенаселения, развита экология
|
Перенаселение, загрязнение лагуны
|
Награды
|
Green Leaf Award
|
Нет
|
Транспорт
|
Велосипеды, электробусы
|
Водный транспорт
|
Вода
|
Реки и каналы с чистой водой
|
Сложности с дренажом и солёностью
Пока Венеция ищет способы сдержать толпы туристов и загрязнение, Тревизо идёт в противоположном направлении — делает ставку на "мягкий туризм" и зелёные решения.
Что сделано: шаг за шагом
- Больше деревьев. За несколько лет посадили более 6000 деревьев, чтобы улучшить воздух в долине реки По — природном "котле", где скапливаются выхлопы.
- Новые велодорожки. Проложены километры маршрутов, чтобы сократить использование машин.
- Чистая вода. Реконструирована канализация: если в начале проекта только 27% домов были подключены к системе, сейчас — более 60%.
- Энергия из мельниц. Старинные водяные колёса, когда-то моловшие зерно, теперь вырабатывают энергию для освещения рынка.
- Светодиодное будущее. Город переводит все фонари на LED: проект на 25 млн евро снизит энергопотребление на 70%.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Использовать пластиковые бутылки.
Последствие: Увеличение отходов и загрязнение воды.
Альтернатива: В Тревизо действует программа Plastic Zero - администрация раздаёт школьникам алюминиевые бутылки, а приложение Free Aqua показывает, где можно бесплатно набрать воду из фонтанов.
- Ошибка: Перемещаться на автомобиле.
Последствие: Загрязнение воздуха, пробки.
Альтернатива: Велотуры по каналам и сельской местности, предлагаемые местными гидами.
Каналы, которые дышат
"Маленькая Венеция" — так называют Тревизо за сеть водных путей, проходящих прямо через старый центр. По берегам висят цветочные корзины, а под мостами журчит река Силе.
"Это город, где каналы — главные герои", — отметила гид Илария Барбон из Treviso Tours.
Вода здесь не просто украшение, а часть жизни. Каналы когда-то защищали город от врагов, а сегодня обеспечивают свежесть и энергию.
Гастрономическая гордость
Тирамису — символ города. По легенде, его придумала хозяйка местного борделя, подавая клиентам "поднимающий настроение" десерт. Сегодня это гордость каждого кафе.
Рядом с десертами — радиккио, местный сорт красного цикория. Его жарят, тушат, превращают в соусы и даже добавляют в десерты.
"Мы также используем его для соусов для пасты и [для приготовления чатни] для сыра", — пояснила гид Аннализа Де Мартин.
Каждую осень здесь проходит "Дорога радиккио" — гастромаршрут по фермам и рынкам региона.
А что если поехать вместо Венеции?
Тревизо — идеальный вариант для тех, кто ищет атмосферу старой Италии без суеты. Город можно обойти пешком, вдоль каналов тянутся кафе и лавки, а на центральном рынке продают свежие овощи, сыры и рыбу.
К тому же, Тревизо ближе к природе: стоит лишь сесть на велосипед — и через 20 минут вы уже среди виноградников Просекко, занесённых в список ЮНЕСКО.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
Чистый воздух и вода
|
Меньше развлечений, чем в Венеции
|
Мало туристов
|
Ночью город затихает
|
Развитая велоинфраструктура
|
Небольшое количество крупных отелей
|
Высокий уровень гастрономии
|
Нужен итальянский или английский для общения
|
Устойчивое развитие
|
Меньше музеев мирового уровня
FAQ
Как добраться до Тревизо из Венеции?
На поезде или автобусе — всего 30-35 минут. Также можно прилететь прямо в аэропорт Тревизо.
Что попробовать в Тревизо?
Тирамису, радиккио, пасту с Primiero Botìro, вина Просекко.
Когда ехать?
Лучшее время — сентябрь и октябрь: сезон радиккио и мягкая погода для прогулок.
Есть ли здесь экологические маршруты?
Да, популярны велосипедные туры вдоль реки Силе и маршруты к холмам Просекко.
Мифы и правда
Миф: Тревизо — просто "спальный пригород" Венеции.
Правда: Это самостоятельный центр с богатой историей, культурой и вкусами.
Миф: Экологичные города скучны.
Правда: В Тревизо экологичность — это стиль жизни: чистая вода, свежие продукты, зелёные улицы и музыка фонтанов.
Миф: Здесь нечего делать.
Правда: Помимо гастрономии и архитектуры, Тревизо идеально подходит для велопоездок и эко-туризма.
Исторический контекст
Тревизо основан более двух тысяч лет назад. Каналы, которые сегодня украшают старый центр, когда-то служили линиями обороны. В XVI веке город был укреплён стенами, а во времена Венецианской республики играл стратегическую роль в торговле.
С тех пор многое изменилось, но вода по-прежнему задаёт ритм жизни. Именно она сделала Тревизо "зелёным сердцем" региона Венето.
3 факта о Тревизо
- Здесь впервые появился тирамису.
- Город первым в Италии получил премию European Green Leaf.
- Старые мельницы до сих пор обеспечивают часть рынка энергией.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru