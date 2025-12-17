Римские каникулы подорожали: к списку платных достопримечательностей добавился Треви

Символы "вечного города" постепенно получают новые правила доступа: Рим решил ограничить свободный подход к фонтану Треви и одновременно превратить посещение в источник дохода для бюджета. Об этом сообщает издание Turprom, описывая введение платы для туристов и цели городской администрации.

Сколько будет стоить фонтан Треви и для кого

Плата за посещение фонтана Треви для туристов вводится с 7 января и составит 2 евро. Речь идёт о всех нерезидентах, тогда как жители Рима смогут приходить к фонтану бесплатно.

"Рим вводит плату за посещение фонтана Треви для туристов с 7 января — 2 евро", — отмечается в издании Turprom.

Новая система предполагает разделение пространства у фонтана на две полосы. Одна будет предназначена для туристов, которые оплатили вход, другая — для местных жителей со свободным проходом. Разделение планируют организовать с помощью латунных столбиков, а оплату принимать банковской картой.

Зачем городу понадобилось нововведение

Как пишет Corriere della Sera, инициатива получила поддержку советника по туризму и крупным мероприятиям Алессандро Онорато и была одобрена городской администрацией. Главной целью заявлена защита и сохранение памятника, который ежедневно посещают тысячи людей. В материале подчёркивается, что нагрузка на объект остаётся высокой и требует дополнительных мер.

По оценкам, введение платы может принести в казну Рима около 20 млн евро. Отдельно отмечается масштаб потока: за первые шесть месяцев 2026 года фонтан Треви посетили более 5,3 млн туристов. Эта цифра, как указывается, превышает посещаемость Пантеона за весь 2024 год.

Тренд на оплату того, что раньше было бесплатным

Turprom связывает решение Рима с более широкой тенденцией: многие популярные направления вводят сборы, объясняя это защитой наследия, экологией и потребностями бюджета. В качестве примера приводится Венеция, где действует плата за въезд для однодневных туристов, а также правила поведения со штрафами за нарушения. Указывается, что размер платы зависит от сезона и времени суток.

Среди других примеров — Балеарские острова с туристическим налогом, Амстердам, где обсуждают плату за посещение отдельных районов в часы пик, и Галапагосские острова, где взимают сбор за вход в нацпарк при ограничениях на посещение. Также упомянуты Бутан с высокой платой и ограничением турпотока, а ещё практики вроде платы за профессиональную съёмку в Индонезии и сборов за посещение некоторых пляжей в Европе.