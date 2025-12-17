Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фонтан Треви в профиль - panoramio
Фонтан Треви в профиль - panoramio
© commons.wikimedia.org by karel291 is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:35

Римские каникулы подорожали: к списку платных достопримечательностей добавился Треви

Туристы будут платить за вход к фонтану Треви с 7 января — Turprom

Символы "вечного города" постепенно получают новые правила доступа: Рим решил ограничить свободный подход к фонтану Треви и одновременно превратить посещение в источник дохода для бюджета. Об этом сообщает издание Turprom, описывая введение платы для туристов и цели городской администрации.

Сколько будет стоить фонтан Треви и для кого

Плата за посещение фонтана Треви для туристов вводится с 7 января и составит 2 евро. Речь идёт о всех нерезидентах, тогда как жители Рима смогут приходить к фонтану бесплатно.

"Рим вводит плату за посещение фонтана Треви для туристов с 7 января — 2 евро", — отмечается в издании Turprom.

Новая система предполагает разделение пространства у фонтана на две полосы. Одна будет предназначена для туристов, которые оплатили вход, другая — для местных жителей со свободным проходом. Разделение планируют организовать с помощью латунных столбиков, а оплату принимать банковской картой.

Зачем городу понадобилось нововведение

Как пишет Corriere della Sera, инициатива получила поддержку советника по туризму и крупным мероприятиям Алессандро Онорато и была одобрена городской администрацией. Главной целью заявлена защита и сохранение памятника, который ежедневно посещают тысячи людей. В материале подчёркивается, что нагрузка на объект остаётся высокой и требует дополнительных мер.

По оценкам, введение платы может принести в казну Рима около 20 млн евро. Отдельно отмечается масштаб потока: за первые шесть месяцев 2026 года фонтан Треви посетили более 5,3 млн туристов. Эта цифра, как указывается, превышает посещаемость Пантеона за весь 2024 год.

Тренд на оплату того, что раньше было бесплатным

Turprom связывает решение Рима с более широкой тенденцией: многие популярные направления вводят сборы, объясняя это защитой наследия, экологией и потребностями бюджета. В качестве примера приводится Венеция, где действует плата за въезд для однодневных туристов, а также правила поведения со штрафами за нарушения. Указывается, что размер платы зависит от сезона и времени суток.

Среди других примеров — Балеарские острова с туристическим налогом, Амстердам, где обсуждают плату за посещение отдельных районов в часы пик, и Галапагосские острова, где взимают сбор за вход в нацпарк при ограничениях на посещение. Также упомянуты Бутан с высокой платой и ограничением турпотока, а ещё практики вроде платы за профессиональную съёмку в Индонезии и сборов за посещение некоторых пляжей в Европе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В январе в Шарм-эль-Шейхе воздух прогревается до +22 градусов, вода — до +22 — гиды сегодня в 6:21
Выбрали Египет зимой и не прогадали: есть момент, о котором молчат в турах

Какая погода ждёт туристов в Египте зимой и чем отличаются Шарм-эль-Шейх и Хургада в январе и феврале — подробный разбор для планирования поездки.

Читать полностью » Положение планет усиливает тягу к поездкам в Новый год 2026 — Турпром сегодня в 4:04
Луна требует уюта, Марс — приключений: почему новогодний отдых в 2026 году станет личным тестом

Астрологи рассказали, какие зарубежные направления лучше всего подойдут Ракам, Девам и Львам для встречи Нового года 2026 и удачного начала года.

Читать полностью » Турпоток в Севастополь вырос на 84 процента по итогам 2025 года — Сбераналитика сегодня в 4:03
Турпотоки развернулись на 180 градусов: регионы-аутсайдеры внезапно стали хитами года

Севастополь, Магадан и Крым стали лидерами роста внутреннего туризма в 2025 году, показав рекордное увеличение числа поездок.

Читать полностью » Власти Майорки планируют запретить портативные колонки на пляжах сегодня в 2:16
Пляжи Майорки меняют правила: привычный отдых может обернуться штрафом до 3 000 евро

Майорка готовит жёсткие правила для туристов с 2026 года: запреты на пляжах, крупные штрафы и новые требования, которые изменят привычный отдых.

Читать полностью » Панорамные виды Стамбула с Сулеймание и набережной Галатапорт доступны бесплатно — гиды сегодня в 0:55
Стамбул умеет удивлять даже без денег в кармане: гуляешь по этим местам и не веришь, что это всё бесплатно

Где в Стамбуле можно гулять бесплатно и при этом увидеть самое важное? Подборка мест, которые раскрывают город без билетов и лишних трат.

Читать полностью » Россияне выбирают Абхазию для встречи Нового года 2026 — Турпром вчера в 22:04
Пока Россия кутается в пуховики, Абхазия открывает окна: новогодний побег без виз и суеты

Абхазия всё чаще становится направлением для новогодних поездок: мягкая зима, море, традиции и спокойная атмосфера создают особый формат отдыха.

Читать полностью » Зимой пляжи в Греции пустеют и становятся доступными для прогулок вчера в 20:36
Афины и Крит зимой удивляют с первых минут: Греция без толп выглядит совсем иначе

Зимой Греция удивляет мягкой погодой, отсутствием толп, доступными ценами и даже горнолыжными курортами, открывая страну с неожиданной стороны.

Читать полностью » Жители Тулы получат прямые рейсы в Иорданию с декабря — Интерфакс вчера в 19:07
Без виз и границ: Россия открывает ворота в песчаное королевство Востока

Безвизовый режим между Россией и Иорданией открыл путь к новым туристическим маршрутам и прямым рейсам из регионов, включая Тулу и Петербург.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Магнитные бури не являются основанием для больничного листа — юрист Зорин
Происшествия
Охранница школы в Петербурге признала вину после нападения с ножом — ТАСС
Экономика
Средняя цена билета на концерты в России выросла на 21% — МТС Live
Общество
Пенсионерка в Южно-Сахалинске перевела мошенникам 880 тысяч рублей — ДР-РОСС
Экономика
Банки повысили ставки по вкладам из-за конкуренции за клиентов — Мильчакова
Общество
Мошенники продают фальшивые билеты на ёлки через доски объявлений — BI.ZONE
Недвижимость
УК обязали вести общение с жильцами через мессенджер MAX — ГД
Садоводство
Белокрылка активно размножается в теплицах с высоким уровнем влажности — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet