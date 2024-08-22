«Арктик СПГ-2» сдвинул сроки строительства третьей линии завода, которое началось в 2023 году, запуск ожидается в 2028 году

Проект "Арктик СПГ-2", реализуемый НОВАТЭКом совместно с зарубежными партнерами, внес изменения в график строительства третьей линии завода. Согласно информации, полученной от источников, знакомых с ситуацией, активная фаза строительства, начатая в октябре 2023 года, будет приостановлена как минимум до конца 2025 года. В связи с этим запуск линии, изначально запланированный на 2026 год, перенесен на 2028 год.

Источники подчеркивают, что речь идет не о полной заморозке проекта, а о временном снижении темпов строительства. На площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области, где создаются модули для будущей линии, будут проводиться только самые необходимые работы. После периода затишья, в начале 2026 года, ЦСКМС вернется к полномасштабной деятельности.

Освободившиеся в результате корректировки графика специалисты будут перенаправлены на другие объекты, связанные с проектом "Арктик СПГ-2". В частности, они будут задействованы на месторождении Утреннее на Гыдане, а также на судоверфи "Звезда", где ведется строительство танкеров ледового класса Arc7.

В качестве основных причин переноса сроков источники называют сложности с поставками необходимого оборудования и недостаточное количество танкеров ледового класса Arc7, способных обеспечивать круглогодичный вывоз сжиженного природного газа.

Несмотря на временные трудности, источники выражают уверенность в успешной реализации проекта. Третья линия "Арктик СПГ-2" будет достроена и введена в эксплуатацию, хоть и с задержкой. Этот проект имеет стратегическое значение для развития российской энергетики и обеспечения поставок СПГ на мировой рынок.

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