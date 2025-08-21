Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:11

Зуб хранит тайный очаг инфекции: почему пломбы не так безопасны, как кажется

Врач Гусева назвала осложнения, которые вызывает инфекция из-за негерметичных пломб

Даже небольшая трещина в зубной пломбе может стать источником серьезных проблем со здоровьем. Об этом стоматолог Ольга Гусева рассказала в интервью "Газете.Ru".

Микротрещина — ворота для инфекции
По словам врача, со временем любая пломба, особенно крупная, дает усадку. В результате образуется микрощель.

"Даже маленькая микротрещина между стенкой зуба и пломбой — это целый коридор для микроорганизмов, которые в этом случае легко проникают глубже внутрь зуба, под его корни, и вызывают пародонтит и пародонтоз", — пояснила Гусева.

Хроническое воспаление
Проблема усугубляется, если при удалении нерва корень был обработан некачественно. В этом случае воспаление может перейти в хроническую форму и годами протекать бессимптомно. Такие скрытые очаги инфекции опасны, так как становятся источником интоксикации организма.

Последствия для всего организма
Стоматолог отметила, что доказана связь хронического микробного воспаления в полости рта с рядом осложнений:

  • невынашивание беременности,
  • развитие миокардита,
  • артрит,
  • распространение гнойного процесса по мягким тканям челюстно-лицевой области.

Как избежать осложнений
По словам Гусевой, своевременная замена некачественных или негерметичных пломб и лечение зубов с хроническими очагами инфекции не только продлевает жизнь зуба, но и предотвращает развитие опасных заболеваний.

