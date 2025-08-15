Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Dennis Sylvester Hurd is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:55

Секрет идеального торта: как три вида молока могут спасти ваш праздник

Как приготовить торт Три молока: пошаговая инструкция и советы

Представьте десерт, который буквально пропитан молочной нежностью и не требует сложного украшения. Торт "Три молока" — это идеальное сочетание воздушного бисквита, насыщенной пропитки и лёгкого сливочного крема. Готовить его проще, чем кажется!

Секрет идеального бисквита

Основа торта — пышный бисквит, который выпекается один раз и не требует разрезания на коржи. Главное — правильно взбить белки и аккуратно соединить их с тестом.

Ингредиенты для теста: мука, сахар, молоко, растительное масло, яйца, разрыхлитель, ванильный сахар, соль.

Совет: если яйца мелкие, возьмите 4 штуки вместо 3.

После выпечки бисквит пропитывается смесью из:

  • сгущённого молока,
  • концентрированного молока,
  • обычного молока или сливок.

Пропорции можно менять по вкусу, а обычное молоко заменить сливками (10-20% жирности).

Воздушный крем — финальный штрих

Для украшения подойдут взбитые сливки (не менее 33% жирности) с сахарной пудрой. Главное — не перевзбить, иначе крем расслоится.

Остывший бисквит прокалывают шпажкой и пропитывают молочной смесью. Охлаждают 2-3 часа, чтобы заливка полностью впиталась. Украшают взбитыми сливками и свежими ягодами. Готовый торт не требует выдержки — его можно подавать сразу.

