Тренировки в зале не дают быстрых изменений: после этого периода тело наконец начинает меняться

Заметные результаты от тренировок появляются не раньше чем через три месяца регулярных занятий, а в ряде случаев этот срок может увеличиваться до полугода в зависимости от особенностей организма. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев.

Эксперт отметил, что скорость появления результата зависит от индивидуальных особенностей организма. По его словам, в отдельных случаях первые изменения могут проявиться уже в течение первого месяца, однако устойчивый эффект требует более длительного времени.

"Если говорить о сроках, то заметный результат появляется не раньше чем через три месяца. В отдельных случаях это может занять и до шести месяцев, все зависит от индивидуальных особенностей человека. При этом какие-то изменения могут проявиться уже в первый месяц, но это связано с анатомическими особенностями. У всех процесс идет по-разному", — отметил Мосалев.

Он также объяснил, что при снижении веса важен сам факт расхода калорий, а не вид тренировки. По его словам, при силовых нагрузках используются те же калории, что и при кардио, а сердце в любом случае ускоряет работу — независимо от того, бегает человек или занимается с весами.

"Как показывают исследования, организму неважно, каким образом вы сжигаете калории. При силовых тренировках используются те же калории, что и при кардио. Сердце ускоряет работу при любой нагрузке — будь то бег, ходьба или работа со штангой. Поэтому все зависит от интенсивности и правильно подобранного веса. В этом смысле любая тренировка может работать на сжигание калорий", — пояснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что снижение веса требует комплексного подхода и невозможно без сочетания физической активности и контроля питания. По его словам, ключевую роль играет не частота посещения зала, а содержание тренировок и то, как именно они выполняются.