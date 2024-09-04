Плоский пресс за 30 дней: делайте эти 4 упражнения

Становая тяга

Если вы выбираете становую тягу, вам нужно будет держать перед собой нагруженную штангу. Ваши ноги должны стоять на расстоянии примерно ширины плеч.

Затем примите сидячее положение. Ваша грудь и спина должны быть прямыми, когда вы смотрите вперед. Затем возьмитесь за штангу хватом "сверху-снизу". Одна рука должна быть над перекладиной, а другая — под ней для дополнительной силы.

Встаньте. Отведите бедра назад, возвращаясь в исходное положение. Штанга должна стоять на земле, касаясь ваших ног. Как только вы отпустите штангу, вернитесь в положение стоя.

Подъемы ног в висе

Чтобы подготовиться к этому упражнению, повисните на перекладине для подтягивания обеими руками, вытянув руки. Затем поднимете ноги вверх, чтобы сформировать угол 90 градусов с туловищем. Выдохните, удерживая ноги в этом положении на мгновение. Медленно опустите ноги в исходное положение на вдохе.

Спринт

Спринт может помочь вам сформировать мышцы, нарастить скорость и достичь красивых ягодиц, квадрицепсов. Кроме того, эта энергичная форма кардио может помочь вам укрепить кор и нижнюю часть спины.

Касания ног

Пришло время завершить наши упражнения для касаниями пальцев ног. Если вы делаете касания пальцев ног, это упражнение требует, чтобы вы легли на спину и подняли обе ноги вверх. Ваши руки должны быть прямыми и вытянутыми вперед.

Сожмите свое тело, когда вы тянетесь вверх, чтобы коснуться пальцев ног. При выполнении этого упражнения верхняя часть спины, голова и плечи должны отрываться от пола.

Фото: flickr.com/MC1 Elizabeth Merriam (public domain)