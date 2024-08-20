Как избавиться от выпирающего живота

1. Приседания
Приседания с собственным весом являются хорошей отправной точкой перед тем, как усложнить задачу до приседаний с отягощениями. Чтобы подготовиться к приседаниям с собственным весом, поставьте ноги на ширине плеч и вытяните руки перед собой или держите их по бокам. Затем согните колени и отведите бедра назад, чтобы начать приседание. Вы должны опускаться до тех пор, пока ваши бедра не сформируют положение, параллельное земле.
2. Выпады
Поставьте ноги на расстоянии ширины плеч, держа гантель в обеих руках. Вытяните одну ногу вперед и поставьте ее на землю, сгибая колени и опускаясь в выпад. При этом держите спину прямо.
3. Становая тяга
Держите гантели обеими руками и направляйте ладони к телу. Поставьте ноги на ширине плеч. Держите корпус в активном состоянии, вдохните и отведите бедра назад, опускаясь вниз.
4. Подтягивания
Возьмитесь за перекладину и положите руки чуть дальше ширины плеч. Оторвите обе ноги от земли так, чтобы ваши руки были полностью вытянуты и висели на перекладине. Согните оба локтя, поднимая верхнюю часть тела к турнику для подтягиваний.
Фото: flickr.com/Tyler Read (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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