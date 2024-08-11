Талия вашей мечты: 3 упражнения, которые нужно попробовать

Хотите добиться стройной и красивой талии? Эти три простых упражнения помогут вам достичь желаемого результата без лишних усилий!
Первое упражнение — скручивания на полу. Ложитесь на спину, согните колени и поднимайте плечи к коленям.
Второе — боковые планки, которые укрепляют боковые мышцы пресса.
И третье — русские скручивания с весом для проработки косых мышц живота.
Выполняйте эти упражнения регулярно, добавляя их в свою тренировочную программу, и вы заметите первые результаты уже через несколько недель. Удачи!
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Фото: flickr.com/Red CreaDeporte(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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