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3 упражнения для красивой талии
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Талия вашей мечты: 3 упражнения, которые нужно попробовать

3 упражнения для красивой талии

Хотите добиться стройной и красивой талии? Эти три простых упражнения помогут вам достичь желаемого результата без лишних усилий!

Первое упражнение — скручивания на полу. Ложитесь на спину, согните колени и поднимайте плечи к коленям.

Второе — боковые планки, которые укрепляют боковые мышцы пресса.

И третье — русские скручивания с весом для проработки косых мышц живота.

Выполняйте эти упражнения регулярно, добавляя их в свою тренировочную программу, и вы заметите первые результаты уже через несколько недель. Удачи!

Также стоит узнать, почему подтягивания на турнике — одно из самых эффективных упражнений.

Фото: flickr.com/Red CreaDeporte(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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