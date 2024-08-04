Лучшие упражнения для тех, кто в возрасте: укрепляем мышцы

С возрастом с вашим телом происходит так много изменений, и некоторые из них легче принять, чем другие. Есть очевидные вещи, такие как борьба с седыми волосами и морщинами. Но тело также изменяется изнутри. Начните выполнять лучшие упражнения, чтобы восстановить силы и укрепить мышцы.

Одна из огромных проблем связана с вашими костями. Они начинают уменьшаться, как по плотности, так и по размеру. Этот дефицит вызывает потерю сил. С возрастом ваше равновесие, стабильность и координация также нарушаются, и вы подвергаетесь большему риску падений и переломов.

При регулярных физических упражнениях вы можете оставаться здоровым в течение более длительного периода времени. Вы не только увеличите прочность костей, чтобы предотвратить остеопороз и переломы, но и укрепите мышцы вокруг суставов, помогая стабилизировать их.

Лучшая тренировка, которая поможет восстановить силы по мере старения, — это тренировки с отягощениями. Для этого подходит аквааэробика, которая добавляет сопротивление вашим движениям. Затем, вне бассейна, силовые тренажеры могут стать хорошей отправной точкой. Каждый тренажер, который вы используете, активирует одну конкретную мышцу или небольшую комбинацию мышц. Начинайте с низкого веса и повторений, а затем постепенно увеличивайте нагрузку.

Также важно укреплять мышцы кора, так как они помогают поддерживать позвоночник и хорошую осанку. Чтобы улучшить координацию и равновесие, такие тренировки, как пилатес, тай-чи и йога, являются отличным выбором.

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