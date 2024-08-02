5 простых домашних упражнений для эффективного похудения

Похудение требует дисциплины, усилий и постоянства. Эксперты предлагают пять простых домашних упражнений, которые помогут вам эффективно снизить вес. Добавьте их в свой обычный распорядок дня, чтобы увидеть заметные результаты.

Приседания с прыжком на 180 градусов

Это движение похоже на классические приседания с прыжком, но с добавленным вращением на 180 градусов.

Начните с ног на ширине плеч в спортивной стойке. Затем присядьте, не допуская направления коленей внутрь. Опуститесь вниз, пока бедра не станут примерно параллельны полу. Затем резко подпрыгните и полностью вытянитесь, чтобы ваши ноги оторвались от пола. Во время прыжка вращайтесь, пока не окажетесь лицом в противоположном направлении, а затем мягко приземлитесь в приседание.

Чередующиеся выпады

Еще одно упражнение для нижней части тела, чередование выпадов, является эффективным упражнением для ног, которое сжигает калории, укрепляя ягодицы, подколенные сухожилия, квадрицепсы и икры.

Встаньте в нейтральную стойку, руки на бедре или перед грудью. Сделайте шаг вперед правой ногой и перенесите свой вес на эту ногу, опуская свое тело в выпад. Опускайтесь до тех пор, пока обе ноги не окажутся под углом примерно 90 градусов.

Приседания

Это высокоинтенсивное движение является уникальным способом сжигания калорий, оно помогает снизить вес.

Встаньте в высокую планку, как будто вы собираетесь отжиматься. Далее прыгайте ногами вперед, расставляя их чуть позади и чуть шире ваших рук. Из этого положения оторвите руки от пола и присядьте на низкий присед. Положите руки на пол, вернитесь ногами в положение планки, затем повторите».

Планка

Начните с положения отжимания, выровняв плечи, бедра и лодыжки. Затем опуститесь к полу, отводя правое колено в сторону и к правому плечу. Оттолкнитесь назад, отводя правое колено назад и опуская его. Повторите движение с противоположной стороны, затем продолжайте чередовать ноги».

Отжимания

Вы, несомненно, знакомы с этим классическим силовым упражнением. Отжимания очень эффективны для тонуса грудных мышц, трицепсов и дельт.

Примите положение высокой планки, напрягая корпус и образуя прямую линию от плеч до лодыжек. Опускайтесь медленно, держа локти близко к телу, пока верхние части рук не окажутся параллельны полу. Затем вернитесь в исходное положение.

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