Делаем плоский живот: тренировки, которые работают

Хотите избавиться от лишнего жира на животе? Правильные тренировки будут вашим лучшим помощником.
Чтобы убрать живот, включите в свою тренировочную программу следующие упражнения.
1. Планка
Это упражнение укрепляет все группы мышц, особенно пресс. Держитесь в планке 30-60 секунд, увеличивая время по мере прогресса.
2. Скручивания
Ложитесь на спину, согните колени и поднимайте плечи к коленям. Делайте 3 подхода по 15-20 повторений.
3. Велосипед
Лежа на спине, выполняйте движения, имитируя езду на велосипеде. Это упражнение отлично прорабатывает косые мышцы живота.
4. Кардио-тренировки
Добавьте кардио (бег, плавание или велотренажер) 3-4 раза в неделю для сжигания жира по всему телу.
Фото: flickr.com/Tyler Read(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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