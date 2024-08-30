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Как убрать живот с помощью тренировок
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Делаем плоский живот: тренировки, которые работают

Как убрать живот с помощью тренировок

Хотите избавиться от лишнего жира на животе? Правильные тренировки будут вашим лучшим помощником.

Чтобы убрать живот, включите в свою тренировочную программу следующие упражнения.

1. Планка

Это упражнение укрепляет все группы мышц, особенно пресс. Держитесь в планке 30-60 секунд, увеличивая время по мере прогресса.

2. Скручивания

Ложитесь на спину, согните колени и поднимайте плечи к коленям. Делайте 3 подхода по 15-20 повторений.

3. Велосипед

Лежа на спине, выполняйте движения, имитируя езду на велосипеде. Это упражнение отлично прорабатывает косые мышцы живота.

4. Кардио-тренировки

Добавьте кардио (бег, плавание или велотренажер) 3-4 раза в неделю для сжигания жира по всему телу.

Фото: flickr.com/Tyler Read(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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