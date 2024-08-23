Забудьте о кофе! Эти упражнения заряжают энергией на весь день

Эксперты предложили ряд простых упражнений, идеально подходящих для утренней зарядки, которые можно выполнять ежедневно.
В этот комплекс включены такие упражнения, как бег на месте, прыжки с разведением ног в стороны, подъёмы ног из положения лежа на спине и отжимания.
Также рекомендуется добавить в программу наклоны вперёд из стоячего положения и вращение таза.
Утренняя зарядка играет важную роль в успешном и бодром начале дня. Она активизирует кровообращение, улучшает физическое состояние и настроение, а также способствует повышению умственной активности
Фото: commons.wikimedia.org/Dancermorgan(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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