Забудьте о кофе! Эти упражнения заряжают энергией на весь день

Эксперты предложили ряд простых упражнений, идеально подходящих для утренней зарядки, которые можно выполнять ежедневно.

В этот комплекс включены такие упражнения, как бег на месте, прыжки с разведением ног в стороны, подъёмы ног из положения лежа на спине и отжимания.

Также рекомендуется добавить в программу наклоны вперёд из стоячего положения и вращение таза.

Утренняя зарядка играет важную роль в успешном и бодром начале дня. Она активизирует кровообращение, улучшает физическое состояние и настроение, а также способствует повышению умственной активности

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