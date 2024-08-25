Не только для красоты: тренировка спины важна для здоровья и молодости — мнение эксперта

Фитнес-тренер Елена Соболь дала советы девушкам и рассказала, как накачать красивую спину.
Её рекомендации опубликованы в "Спорт-Экспресс".
По словам Соболь, для поддержания здоровья позвоночника и улучшения осанки мышцы спины следует тренировать хотя бы раз в неделю.
Тренер предложила начать с подтягиваний на гравитроне, а затем перейти к тяге горизонтального блока, тяге вертикального блока к груди, упражнениям с гантелями в наклоне и завершить тренировку гиперэкстензией.
Также Соболь отметила, что во время упражнений на спину активно включается шея, что помогает замедлить возрастные изменения в области лица и шеи.
Фото: pixabay.com/StockSnap(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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