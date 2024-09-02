Мощные ноги за 30 дней: программа, которая изменит твоё тело

Мечтаете о мощных и накаченных ногах? Мы подготовили идеальную тренировку, которая поможет достичь этой цели всего за несколько недель!
1. Приседания со штангой или гантелями. Начните с легкого веса и постепенно увеличивайте его. Выполняйте 4 подхода по 10-12 повторений.
2. Становая тяга. Это упражнение отлично прокачивает заднюю поверхность бедра и ягодицы. Выполняйте 4 подхода по 8-10 повторений.
3. Плие-приседания. Широкая стойка помогает проработать внутреннюю часть бедра. Выполняйте 3 подхода по 12-15 повторений.
Помните, что регулярные тренировки с правильной техникой помогут добиться накачанных и сильных ног!
Фото: unsplash. com/Alexander Redl(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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