Мощные ноги за месяц: это упражнение творит чудеса

Приседания со штангой — это король всех упражнений для ног! Они не только укрепляют нижнюю часть тела, но и способствуют общему развитию силы и выносливости.

1. Правильная техника выполнения. Станьте прямо, ноги на ширине плеч, штанга должна находиться на верхней части спины. При приседании следите за тем, чтобы колени не выходили за носки.

2. Разминка перед тренировкой. Не забывайте о разминке! Это поможет избежать травм и подготовит ваши мышцы к нагрузке.

3. Добавляйте вес постепенно. Начинайте с легкого веса, постепенно увеличивая его по мере укрепления мышц. Это поможет избежать травм и перегрузок.

Фото: flickr.com/Lance Goyke(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)