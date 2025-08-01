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Как прокачать ноги, не выходя из квартиры
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Не выходя из квартиры: упражнения для ног, которые заменят спортзал

Как прокачать ноги, не выходя из квартиры

Думаете, что тренироваться можно только в спортзале? Мы расскажем о простой и эффективной тренировке для ног, которую можно выполнять прямо у себя дома!

Для тренировки ног в домашних условиях отлично подойдут следующие упражнения.

1. Приседания. Отлично прорабатывают квадрицепсы и ягодицы. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторений.

2. Выпады. Шагайте вперед, опуская заднее колено к полу. Сделайте 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

3. Подъемы на носки. Укрепляют икры. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторений.

Эти упражнения помогут вам добиться стройных и подтянутых ног без необходимости покидать дом!

Фото: unsplash.com/Scott Webb(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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