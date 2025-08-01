Не выходя из квартиры: упражнения для ног, которые заменят спортзал

Думаете, что тренироваться можно только в спортзале? Мы расскажем о простой и эффективной тренировке для ног, которую можно выполнять прямо у себя дома!
Для тренировки ног в домашних условиях отлично подойдут следующие упражнения.
1. Приседания. Отлично прорабатывают квадрицепсы и ягодицы. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторений.
2. Выпады. Шагайте вперед, опуская заднее колено к полу. Сделайте 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.
3. Подъемы на носки. Укрепляют икры. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторений.
Эти упражнения помогут вам добиться стройных и подтянутых ног без необходимости покидать дом!
Фото: unsplash.com/Scott Webb(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Лавров: Москва, Тегеран, Анкара и Дамаск скоро проведут встречу
Министр МИД Сергей Лавров сообщил, что в обозримой перспективе пройдёт встреча Россия-Иран-Турция-Сирия, цель которой нормализовать отношения между Анкарой и Дамаском. В интервью RT Лавров отметил, что в 2023 году стороны уже встречались с участием Минобороны, МИД и спецслужб, обсуждая условия для улучшения отношений.
Лавров: Тегеран не намерен вступать в широкомасштабный конфликт
Министр МИД Сергей Лавров заявил, что Тегеран категорически не желает втягиваться в широкомасштабные бои и поддаваться на провокации. В интервью RT для "Мостов на Восток" Лавров подчеркнул, что Иран демонстрирует сдержанность.
Иван Охлобыстин заявил о Ренессансе российской литературы
Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему российская литература переживает расцвет.
Родион Газманов показал редкий постер с молодым Олегом Газмановым
Родион Газманов поделился старым постером, на котором он запечатлён маленьким с отцом Олегом Газмановым.