Тренажёрный зал для новичков: открой тайну идеального тела

Вы решили начать заниматься в тренажёрном зале, но не знаете, с чего начать? Не переживайте! Эта статья поможет вам освоить основы тренировки и составить идеальный план.

1. Разминка (10-15 минут). Начните с разминки на кардиотренажёре (беговая дорожка, эллипс или велотренажёр). Это подготовит ваше тело к нагрузкам и снизит риск травм.

2. Приседания со штангой или гантелями. Приседания — отличное упражнение для проработки ягодиц и ног. Начните с легкого веса, чтобы освоить технику. Делайте 3 подхода по 10-12 повторений.

3. Жим ногами. Сядьте на тренажёр для жима ногами и выполняйте жим, контролируя движение. Это упражнение отлично укрепляет ноги и ягодицы. Выполняйте 3 подхода по 12-15 повторений.

4. Тяга верхнего блока. Это упражнение поможет развить спину и плечи. Сядьте за тренажёр, возьмитесь за рукоятки и тяните их вниз к груди. Делайте 3 подхода по 10-12 повторений.

5. Планка. Завершите тренировку планкой — отличным упражнением для укрепления мышц корпуса. Удерживайте позицию 30 секунд — 1 минуту, постепенно увеличивая время.

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