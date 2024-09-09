Не любите подтягивания? Эти 5 упражнений вы точно должны попробовать

Если подтягивания в вашей тренировочной программе недоступны, существует несколько отличных альтернатив, которые могут помочь укрепить спину и бицепсы.

Тяга верхнего блока. Это упражнение имитирует движение подтягиваний и помогает развить ту же группу мышц. Можно изменять хват (широкий, узкий, средний), чтобы проработать разные участки спины.

Тяга гантелей в наклоне. Это упражнение эффективно прорабатывает верхнюю часть спины и бицепсы.

Тяга штанги в наклоне. Похоже на тягу гантелей, но требует большего стабилизатора. Правильная техника и контроль веса очень важны для предотвращения травм.

Тяга блока к груди. Это упражнение можно выполнять сидя на скамье с поддержкой спины. Оно также помогает укрепить спину и плечи, адаптируя нагрузку под собственные возможности.