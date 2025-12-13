Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© flickr.com by JD Lasica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:36

Тренировка закончилась скорой: в бассейне Якутии зафиксировано отравление детей

В Нерюнгри 11 детей доставили в больницу после инцидента в бассейне — Минздрав Якутии

Инцидент с отравлением хлором произошёл в бассейне якутского города Нерюнгри, в результате чего медицинская помощь потребовалась детям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных органов здравоохранения. Всего пострадали 13 несовершеннолетних, их состояние не вызывает серьёзных опасений у врачей.

Что произошло в бассейне

По информации Министерства здравоохранения Якутии, сигнал о происшествии поступил после ухудшения самочувствия у посетителей детской группы. В приёмное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы бригадами скорой помощи были доставлены 11 детей. Ещё двое обратились за медицинской помощью самостоятельно, без вызова экстренных служб.

Все пострадавшие были осмотрены врачами сразу после поступления. Медики провели необходимые диагностические мероприятия и оказали помощь в полном объёме. По итогам обследования специалисты пришли к выводу, что угрозы жизни и здоровью детей нет.

Оценка состояния пострадавших

В официальном сообщении регионального ведомства подчёркивается, что ситуация находится под контролем. В Минздраве уточнили обстоятельства обращения детей и результаты медицинского осмотра:

"В приёмное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы скорой помощью были доставлены 11 детей, ещё двое обратились самостоятельно. Дети были осмотрены врачами, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние детей оценивается специалистами как удовлетворительное", — сообщили в Министерстве здравоохранения Якутии.

После осмотра все пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение. Врачи приняли решение не оставлять детей в стационаре, поскольку клинические показатели не требовали круглосуточного наблюдения в больнице.

Медицинское наблюдение и дальнейшие меры

В ведомстве также сообщили, что дети взяты под медицинское наблюдение по месту жительства. Участковые педиатры будут контролировать их состояние и при необходимости корректировать лечение. Такой формат позволяет оперативно реагировать на возможные осложнения, не подвергая детей дополнительному стрессу.

Причины происшествия и обстоятельства, при которых произошло превышение концентрации хлора, уточняются. Ответственные службы продолжают проверку, чтобы установить, были ли допущены нарушения при эксплуатации бассейна и соблюдении санитарных норм.

