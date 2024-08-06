ЦСКА не считает победой выигрыш дела против уволенного до истечения контракта тренера

Российский футбольный союз (РФС) отказал бывшему наставнику ЦСКА Владимиру Федотову в выплате компенсации за его увольнение. Несмотря на это решение, принятое РФС 6 августа, руководство московского клуба не рассматривает его как свою победу. Об этом заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, подчеркнув, что клуб был уверен в положительном исходе разбирательства.
Информация об увольнении Федотова стала общедоступной 3 июня. На его место в ЦСКА пришел сербский специалист Марко Николич, ранее возглавлявший "Локомотив". В ответ на расторжение контракта Федотов обратился в палату по разрешению споров РФС.
Заседание палаты состоялось 6 августа. На нем РФС постановил, что ЦСКА обязан предоставить Федотову все необходимые документы, связанные с его трудовой деятельностью в клубе, в соответствии с действующим Трудовым кодексом. Однако требование тренера о выплате компенсации за увольнение было отклонено.
"Мы не считаем это решение победой, потому что сама ситуация остается для нас неприятной, и мы делали все возможное, чтобы избежать ее", — прокомментировал Брейдо. Он также отметил, что клуб был уверен в своей правоте, опираясь на условия контракта, касающиеся его расторжения.
Теперь Владимир Федотов имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Он возглавлял ЦСКА с 2022 года, и его контракт был рассчитан на три года.
Под руководством Федотова ЦСКА в сезоне 2022/23 занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и стал победителем Кубка России. В следующем сезоне 2023/24 команда финишировала на шестом месте в чемпионате и дошла до финала Кубка России по пути РПЛ.
Фото: From Wikimedia Commons/ mos.ru
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