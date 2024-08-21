В интервью Леонид Слуцкий рассказал, в чем особенно нуждается в Китае

В интервью на YouTube-канале "Суперлига" главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий рассказал, чего ему больше всего не хватает в Китае.
По словам тренера, в Шанхае есть "какие-никакие" русские рестораны, где он может поесть русскую еду, когда проголодается или соскучится по привычным блюдам. Однако бани и театра в городе нет - именно их Слуцкому и не хватает.
Леонид Слуцкий стал главным тренером "Шанхай Шэньхуа" в начале сезона, в январе. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Китая. В чемпионате клуб занимает второе место, отставая от лидера на два очка.
Ранее Слуцкий был главным тренером сборной России, а также работал с ЦСКА, "Рубином", "Крыльями Советов", "Халл Сити", "Витессом" и другими клубами.
Фото: Freepik/evening_tao
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