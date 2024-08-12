Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Ли Карсли будет временно исполнять обязанности тренера сборной Англии
  1. Главная
  2. Спорт

У сборной Англии появился новый тренер

Ли Карсли будет временно исполнять обязанности тренера сборной Англии

Долгое время оставалось неясным, уйдет ли Гарет Саутгейт из сборной Англии.

В СМИ появлялись слухи о потенциальных преемниках, но информация оставалась противоречивой. 16 июля Футбольная ассоциация все-таки объявила об уходе Саутгейта, пишет "Чемпионат".

Через 24 дня было объявлено назначение Ли Карсли временно исполняющим обязанности главного тренера. Хотя сама должность подразумевает временное пребывание ирландца на этом посту, стоит помнить, что Саутгейт тоже начинал как исполняющий обязанности и продержался на посту восемь лет.

В сентябре, октябре и ноябре сборная Англии проведет по две игры, причем их соперники - Ирландия, Финляндия и Греция - считаются довольно простыми.

Фото: Freepik

Мир

Financial Times: Производственные проекты Байдена отменяются

Financial Times: Производственные проекты Байдена отменяются

По данным газеты Financial Times, почти 40% крупных проектов по производству в США, анонсированных в первый год после принятия реформ президента Джо Байдена, были либо отменены, либо приостановлены.

Читать полностью
На Украине задержан заместитель главы Минэнерго

На Украине задержан заместитель главы Минэнерго

В понедельник Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании заместителя министра энергетики страны по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч долларов.

Читать полностью

Общество

В 2023 году зарплаты CEO компаний из FTSE 100 достигли рекордного уровня за последние 6 лет

В 2023 году зарплаты CEO компаний из FTSE 100 достигли рекордного уровня за последние 6 лет

Зарплаты главных исполнительных директоров британских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса FTSE 100, выросли в 2023 году на 560 тысяч фунтов стерлингов и в среднем составили почти 5 млн фунтов ($6,4 млн), по данным аналитического центра High Pay Centre.

Читать полностью
Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца

Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв сообщил, что сейчас прекрасно себя чувствует.

Читать полностью

Новости