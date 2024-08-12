У сборной Англии появился новый тренер

Долгое время оставалось неясным, уйдет ли Гарет Саутгейт из сборной Англии.
В СМИ появлялись слухи о потенциальных преемниках, но информация оставалась противоречивой. 16 июля Футбольная ассоциация все-таки объявила об уходе Саутгейта, пишет "Чемпионат".
Через 24 дня было объявлено назначение Ли Карсли временно исполняющим обязанности главного тренера. Хотя сама должность подразумевает временное пребывание ирландца на этом посту, стоит помнить, что Саутгейт тоже начинал как исполняющий обязанности и продержался на посту восемь лет.
В сентябре, октябре и ноябре сборная Англии проведет по две игры, причем их соперники - Ирландия, Финляндия и Греция - считаются довольно простыми.
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