Акцентная стена уходит в прошлое: интерьер-2026 берёт курс на «полное погружение»

В 2026 году ремонт перестаёт быть гонкой за "модным" рисунком и всё чаще превращается в попытку собрать интерьер как цельную среду — с настроением, фактурой и логикой. Об этом рассказали "Известия". Эксперт отмечает: вместо привычных приёмов с одной "акцентной" стеной в моду входит подход, где оформление работает как единое пространство и на уровне визуального впечатления, и на уровне ощущений.

Полное погружение вместо акцентной стены

Ключевым трендом эксперт называет концепцию полного погружения. Речь идёт о том, что единый материал или стиль распространяется не только на стены, но и на потолок, формируя цельное "полотно". При таком подходе акцентная стена уходит на второй план и воспринимается как устаревший приём: внимание смещается на атмосферу, которая "обволакивает" со всех сторон.

Основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев говорит, что запрос на осмысленность меняет отношение к декоративным решениям. По его словам, отказываются от навязчивых и поверхностных вариантов, уступающих место более сложным и фактурным работам. "На смену навязчивым и поверхностным решениям, таким как монотонные геометрические узоры, кричащие цветочные принты и дешевые имитации кирпича или бетона, придут сложные многослойные работы, где качество материала и глубина фактуры важнее яркости рисунка", — уточнил специалист.

Тёплая палитра и природные оттенки

Цветовая мода, по словам эксперта, также разворачивается в сторону более тёплых и глубоких тонов. На первый план выходят не холодные серые оттенки, а гамма, навеянная природой и ощущением защищённости. В качестве основы он перечисляет насыщенные нейтральные цвета: эспрессо, умбру, оттенки дерева, охру и тёплый беж.

Эту базу, как отмечает Васильев, дополнят приглушённые зелёные тона, а для акцентных решений будут использоваться более плотные оттенки — глубокий синий, сливовый и дымчато-коричневый. Такой набор, по его оценке, позволяет создавать интерьеры, в которых цвет не спорит с фактурой, а поддерживает её. В итоге стены становятся не фоном, а частью общей композиции.

Натуральные обои и запрос на тактильность

Ещё один заметный сдвиг — рост интереса к тактильным ощущениям. Эксперт связывает это с повышенным спросом на натуральные материалы: в тренде будут обои из льна, сизаля, травяного полотна, бумаги ручной работы и тонкого шпона. Васильев подчёркивает, что такие решения не только "согревают" пространство визуально, но и способны улучшать акустику, формируя более комфортный звуковой фон.

Отдельно он отмечает изменение отношения к блеску и рельефу. По его словам, в 2026 году важным станет отказ от глянца в пользу деликатного, "благородного" мерцания, напоминающего эффекты "жидкого шелка", слюды или патины.

"Важным трендом станет отказ от глянца в пользу благородного, тонкого блеска, напоминающего переливы "жидкого шелка", мерцание слюды или благородную патину. Также в фаворе будут сложные рельефы, имитирующие венецианскую штукатурку, тканые гобелены или фактурную краску. Эти материалы отвечают запросу на "живые" интерьеры, которые успокаивают, дарят уют и обладают собственным характером", — поделился Васильев.

Экологичность без прямолинейных принтов

Экологичность, как следует из комментария, тоже меняет форму. Вместо буквальных "листиков" и прямых природных отсылок популярность будут набирать более художественные ботанические мотивы. Среди примеров — сюжеты в стилистике старинных гобеленов, панорамные лесные пейзажи и стилизованная листва в приглушённой палитре.

При этом качественные имитации камня и дерева, по словам эксперта, сохранят востребованность, но решающим станет уровень исполнения. Внимание смещается на материал, глубину фактуры и аккуратность визуального языка — то, что позволяет интерьеру выглядеть цельным.