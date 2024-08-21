Тренды 2024 года: популярные цвета в интерьере — от пастельных до землистых

В 2024 году тенденции в дизайне продолжают двигаться в сторону естественности и гармонии. Дизайнеры активно обращаются к природным оттенкам, создавая уютные и спокойные пространства.
Одним из ведущих трендов стали землистые тона, такие как коричневый, терракотовый и оливковый. Эти цвета хорошо сочетаются с нейтральными оттенками, создавая теплую атмосферу, особенно в гостиных и спальнях, где акцент делается на комфорт.
Пастельные оттенки, такие как мягкий голубой, лавандовый и персиковый, также сохраняют свою актуальность, внося свежесть в кухни и ванные комнаты. Эти тона идеально дополняются белыми, серыми и металлическими элементами.
Для тех, кто предпочитает более смелые решения, в тренде остаются глубокий синий, изумрудный и винный цвета, которые добавляют яркие акценты в интерьере.
Фото: flickr. com/Christy Bright (CC BY 2.0 license)
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