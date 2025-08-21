Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Смузи с бананом и протеином
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:51

Белок не всегда работает на вас: как не превратить коктейль в источник жира

Фитнес-эксперт Кларк: кофейно-протеиновый коктейль из соцсетей не помогает похудеть

Фитнес-эксперт Адам Кларк в интервью Daily Mail предупредил: модный напиток, который набирает популярность в соцсетях, не так полезен, как кажется.

В чем суть тренда
Блогеры продвигают необычный рецепт для похудения:

в чашку эспрессо или американо добавляют ложку протеинового порошка;
смесь переливают в стакан со льдом;
получается кофейно-протеиновый коктейль, который якобы помогает быстрее сбросить вес.

Чем это грозит
По словам Кларка, реальность сильно отличается от обещаний.

"Если вы потребляете больше белка, чем вам нужно, это провоцирует увеличение веса вместо его потери", — подчеркнул эксперт.

Сколько белка нужно
Норма белка рассчитывается индивидуально и зависит от веса и уровня физической активности. В среднем она составляет 10-35 % от общего рациона.

Белок лучше получать из еды
Кларк отметил, что для людей, которые не занимаются спортом профессионально, оптимальнее получать белок не из порошков, а из привычных продуктов:

  • мяса,
  • рыбы,
  • яиц,
  • бобовых.

