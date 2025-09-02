Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вертикальное скручивание с рюкзаком
Вертикальное скручивание с рюкзаком
© unsplash.com by Lionello DelPiccolo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:13

Первый поход в горы: как избежать ошибок новичка

Как подготовиться к треккингу: советы новичкам

Многие мечтают о треккинге, но боятся трудностей. На самом деле даже новичок может отправиться в горы, если правильно подготовиться. Важно понимать: успех похода зависит не только от физической формы, но и от грамотной организации.

Физическая подготовка

Начинать тренировки стоит за 1-2 месяца до похода. Достаточно регулярных прогулок, лёгкого бега или велотренировок. Главное — привыкнуть к длительным нагрузкам и работать над выносливостью. Лестницы в многоэтажке или долгие прогулки с рюкзаком — простая и доступная тренировка.

Экипировка и снаряжение

Новичкам не стоит перегружать себя лишними вещами. Основное: удобная обувь, непромокаемая куртка, лёгкий рюкзак, аптечка, запас воды и перекус. Хорошая обувь — половина успеха. Если ноги будут в порядке, маршрут принесёт удовольствие.

Питание и вода

В горах вода и энергия — главные ресурсы. Запаситесь достаточным количеством питьевой воды и лёгкими калорийными продуктами: орехами, сухофруктами, батончиками. Не экспериментируйте с новым питанием в походе, лучше брать проверенное.

Психологический настрой

Первый поход может показаться сложным. Главное — идти в своём темпе, не сравнивать себя с опытными туристами и наслаждаться видом. Треккинг — это не гонка, а путешествие. Ошибки и трудности неизбежны, но именно они делают поход опытом.

Безопасность

Новичкам стоит выбирать простые маршруты с опытным инструктором или группой. Важно изучить прогноз погоды, иметь карту или навигатор, держать телефон заряженным. Лучше предупредить близких о маршруте и времени возвращения.

Итог: путь в удовольствие

Подготовка к треккингу — это половина впечатлений. Форма, правильная экипировка, еда, настрой и безопасность превращают поход в радость. Первый опыт обязательно вдохновит на новые маршруты, если всё сделать грамотно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Где осенью в России можно увидеть природные чудеса сегодня в 3:57

Чудеса природы: осень в самых красивых местах страны

Осень в России — время чудес природы. Золотые леса, прозрачные озёра и горы в багряных красках ждут путешественников в самых красивых уголках страны.

Читать полностью » Осенние краски в дендрарии Уэстонберт: более 2500 видов деревьев сегодня в 2:16

15 тысяч растений и деревья-чемпионы: почему сюда едут со всего мира

В Глостершире есть место, где осень превращает природу в сказку: тысячи деревьев переливаются яркими красками, а история дендрария хранит тайны викторианской эпохи.

Читать полностью » Tripadvisor: туристы выбирают Шуберинесс для переезда к морю сегодня в 1:28

Чистый воздух и песчаный берег: почему сюда переезжают из шумного Лондона

Шуберинесс в Эссексе — город, где можно работать в Лондоне и жить у моря. Пляжи с Голубым флагом, парки и тишина делают его особенным.

Читать полностью » Более 6400 пассажиров застряли на лайнере MSC World Europa у острова Понца сегодня в 0:15

6400 пассажиров остались без движения: что произошло с гигантским MSC World Europa

Круизный лайнер MSC World Europa с тысячами пассажиров оказался без движения у берегов Италии. Что стало причиной и как завершилось путешествие?

Читать полностью » Блогер раскритиковала бизнес-зал Антальи за фастфуд и отсутствие алкоголя вчера в 23:26

За вход почти 8 тысяч рублей — сервис уровня фастфуда: бизнес-зал в Анталье вызывает разочарование у туристов

Российская туристка сравнила бизнес-зал аэропорта Антальи с «Макдональдсом»: наггетсы, газировка и 95% русскоговорящих гостей за 90 долларов.

Читать полностью » Блогер Тим: Сербия лидирует по уровню гостеприимства к россиянам вчера в 22:26

Где россиян встречают как родных: личный рейтинг тревел-блогера

Ирландский тревел-блогер с русско-армянскими корнями составил список стран, где россиян встречают с особым теплом — от Сербии до Кубы.

Читать полностью » Россиянам придётся заполнять онлайн-декларацию перед поездкой в Индонезию вчера в 21:21

Новый барьер на пути в рай: Индонезия вводит обязательную декларацию для туристов

С сентября россиянам придётся заполнять электронную декларацию для въезда в Индонезию, а с октября это требование распространится на все аэропорты страны.

Читать полностью » Россиянам и белорусам придётся оформлять ETA за 48 часов до въезда в Латвию вчера в 20:16

С 1 сентября въезд в Латвию меняется: новые требования для россиян и соседей

С 1 сентября Латвия вводит обязательную анкету ETA для граждан России и других стран: без неё въезд грозит штрафом до 2000 евро.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с говяжьим языком
Авто и мото

Дагестан вошёл в тройку регионов с наибольшим числом нарушителей ПДД
Питомцы

Иммунитет собак снижается при стрессе, паразитах и несбалансированном питании
Садоводство

Осенняя обработка деревьев и кустарников обязательна в Иркутской области
Наука и технологии

Ученые обнаружили червя, производящего токсичный аурипигмент в экстремальных условиях
Красота и здоровье

Психиатр Руслан Исаев: у курильщиков уровень витамина С ниже из-за оксидативного стресса
Красота и здоровье

Терапевт Михаил Братусь: почему рыба 1-2 раза в неделю спасает от диабета и болезней сердца
Дом

Техника как источник тараканов: меры защиты и уборки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet