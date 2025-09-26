Трекинг без лишнего риска: куда идти, когда ехать и как добраться

Чтобы испытать головокружительные ощущения от покорения горных вершин, не обязательно быть профессиональным альпинистом. По всему миру есть трекинговые маршруты разной сложности, которые позволяют в полной мере насладиться дикой природой и приблизиться к высочайшим пикам планеты. Исследуйте Ликийскую тропу, почувствуйте себя альпинистом на пути к базовому лагерю Эвереста или полюбуйтесь снежными вершинами в походе вокруг Монблана — собрали семь самых живописных маршрутов.

Поход к горе Фицрой, Аргентина

Гора Фицрой в Патагонии — один из культовых треков Южной Америки. Старт — в городке Эль-Чальтен, неофициальной "столице трекинга": здесь арендуют снаряжение, берут гидов и уточняют прогнозы. Популярная тропа к Лагуна-де-лос-Трес (~10 км) ведёт прямо к подножию Фицроя. По пути сменяются леса, равнины, скальные полки и ледниковые плато; из живности встречаются гуанако. Маршрут требует хорошей формы; для безопасности лучше идти с гидом или группой.

Когда ехать

Южное лето — с декабря по февраль: тёпло и солнечно, но погода переменчива — ветер, дождь и солнце могут чередоваться в течение дня.

Как добраться

Из Москвы — со стыковками до Буэнос-Айреса, далее перелёт в Эль-Калафате и автобус до Эль-Чальтена (~3 часа). Прямых рейсов нет.

Правила въезда

Россиянам на поездки до 90 дней виза не требуется; COVID-ограничения сняты.

Трекинг к базовому лагерю Эвереста, Непал

Отличный вариант первого знакомства с высокогорьем: тропы идут через деревни с гостевыми домами, тяжёлые вещи можно отдать портеру (услуга популярна). Дорога к БЛ Эвереста — это набор подъёмов и спусков, рисовые террасы, подвесные мосты, буддийские монастыри и долины цветов. Видовые точки на восьмитысячники и ледники — на каждом дне пути.

Когда ехать

Идеальные сезоны — апрель-май и сентябрь-октябрь. Летом мешает муссон, зимой — морозы и снегопады. Весной цветут рододендроны (до ~4 000 м).

Как добраться

Из Москвы — со стыковками до Катманду; дальше — внутренний перелёт в Луклу (рейсы по погоде).

Правила въезда

Туристическая виза ставится по прибытии; COVID-ограничения сняты.

Вокруг Монблана, Франция-Италия-Швейцария

Tour du Mont Blanc (~170 км) — один из самых популярных треков Европы на 7-12 дней. Маршрут идёт через Шамони и Ле Контамин, швейцарскую долину Валь Ферре, альпийские пастбища и перевалы с панорамами массива. Знаковая точка — ледник Боссон, опускающийся почти до 1 500 м.

Когда ехать

Середина июня — начало сентября. Днём до +30 °C, ночью около +5 °C; на высоте возможны сильные ветры и внезапные дожди.

Как добраться

Со стыковками до Женевы, затем автобусом до Шамони и старт по участкам тропы.

Правила въезда

Нужна шенгенская виза.

Лунные горы (Рувензори), Уганда

Горный массив на границе с ДР Конго — самые высокие "дождевые горы" Африки (вершины до 5 109 м). Маршрут пролегает по нацпарку Рувензори с горными приютами. Вы быстро пройдёте несколько климатических поясов: от тропических лесов и бамбуковых рощ до снежных каров и высокогорных озёр.

Когда ехать

Сухой сезон — декабрь-март. В остальное время часто идут дожди, тропы размывает.

Как добраться

Со стыковками до Энтеббе, далее наземным транспортом к Касесе и входам в парк.

Правила въезда

Электронная виза; по ней можно посетить также Кению и Руанду (до 90 дней).

К подножию Белухи, Россия (Алтай)

Один из красивейших пеших маршрутов России к самой высокой вершине Алтая (4 509 м). Классическая Аккемская тропа идёт мягким, но стабильным набором через тайгу и речные участки; вид на Белуху открывается со второго дня. Альтернатива — Кучерлинская тропа мимо грота Куйлю с петроглифами; главное испытание — перевал Кара-Тюрек (3 060 м) с частыми снегопадами и ветрами.

Когда ехать

С конца июня до середины августа: затем начинаются ночные заморозки.

Как добраться

Перелёт в Горно-Алтайск, далее наземным транспортом до села Тюнгур — популярной отправной точки.

"Тропа Ангелов", США (Grand Canyon, Bright Angel Trail)

Классический маршрут Национального парка Гранд-Каньон со стартом на Южном краю. Спуск проходит по террасам с редкими зарослями, наблюдать можно птиц, ящериц и оленей. По дороге — оазис "Indian Garden" с ручьями и смотровыми точками; на обратном подъёме открывается вся амфитеатровая панорама каньона.

Когда ехать

Май-сентябрь — самое комфортное время по погоде; летом нужна защита от солнца и воды много.

Как добраться

Со стыковками до Лас-Вегаса, затем на авто к Южному краю парка.

Правила въезда

Нужна виза США; COVID-ограничения сняты.

Ликийская тропа, Турция

Около 540 км между Фетхие и Антальей — микс античной истории и морских видов: пляжи и бухты, известняковые стены, горные хребты, сосновые леса и отрезки с панорамами Средиземного моря. По пути — Олимпос и Мира, каньоны Гёйнюк и Саклыкент, пляж Олюдениз с Голубой лагуной, античная Патара; атмосферные деревни Кабак и Фаралия.

Когда ехать

Лучше всего с конца февраля по май и в ноябре: не жарко и сухо. Летом выше +30 °C, идти с рюкзаком тяжело.