Трамп готовит дипломатическую бомбу: трехсторонний саммит по Украине может состояться уже на следующей неделе

Администрация Дональда Трампа активно прорабатывает возможность проведения трехсторонней встречи с участием лидеров России и Украины уже 22 августа. По информации авторитетного издания Axios, американский президент уже проинформировал Владимира Зеленского и европейских политиков о своих планах организовать такой саммит.

Инсайдеры в Вашингтоне отмечают, что Белый дом рассматривает эту инициативу как последний шанс для мирного урегулирования до начала осенней сессии ООН. Однако в Киеве к предложению отнеслись с осторожностью — украинская сторона настаивает на предварительных гарантиях по ключевым вопросам, включая территориальную целостность страны.

Политологи обращают внимание на необычно сжатые сроки подготовки к возможным переговорам. Всего за неделю сторонам предстоит согласовать не только место встречи (рассматриваются Вена и Стамбул), но и базовые параметры будущего диалога. Особую сложность представляет позиция Москвы, которая до сих пор не подтвердила участие Владимира Путина в этом формате.

Интересно, что идея трехстороннего саммита возникла сразу после недавней встречи Трампа и Путина на Аляске, где американский лидер неожиданно поднял тему "нового формата переговоров". По данным источников, близких к Госдепу, администрация США готова предложить механизм поэтапного снятия санкций в обмен на конкретные шаги по деэскалации.