Новый трейлер Star Wars Outlaws демонстрирует невероятные возможности графики на ПК

Ubisoft недавно представила новый трейлер игрового процесса для ПК игры Star Wars Outlaws, который демонстрирует впечатляющие возможности графики на этой платформе. В видео продемонстрированы нововведения, реализованные с использованием технологий NVIDIA, включая RTX Direct Illumination, которое значительно улучшает детализацию и реализм освещения. При включении RTXDI визуальные эффекты, такие как текстуры земли, становятся более четкими и выразительными.

Star Wars Outlaws также поддерживает глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей, что делает графику игры еще более реалистичной. Для пользователей графических процессоров GeForce RTX качество этих эффектов усиливается за счет NVIDIA DLSS 3.5, которая включает функцию Ray Reconstruction. Эта технология, впервые примененная в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, улучшает качество отражений и других графических элементов.

Для максимальной производительности игра поддерживает функции NVIDIA DLSS Super Resolution и Frame Generation, что позволяет достичь высокой частоты кадров, даже в насыщенных деталями сценах. Оптимизация для процессоров Intel 14-го поколения также была учтена, что обеспечивает повышенную производительность на этих устройствах.

Star Wars Outlaws выходит 30 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ubisoft также анонсировала два дополнения к сюжетной линии, которые выйдут после релиза: Wild Card - осенью 2024 года, и A Pirate's Fortune - весной 2025 года.

Фото: flickr.com/ Mirko Toller (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)