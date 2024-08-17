Новый сюжетный трейлер Slitterhead от создателя Silent Hill раскрывает мрачные тайны Коулуна

Slitterhead: погружение в мир хоррора и тьмы от создателей Silent Hill

Студия Bokeh Game Studio, основанная соавтором культовой Silent Hill Кейитиро Тоямой, выпустила новый сюжетный трейлер к хоррор-игре Slitterhead. Игра выйдет 8 ноября на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X.

Сюжет Slitterhead разворачивается на мрачных улицах города Коулун, погруженного в хаос и тьму. Игроки берут на себя роль Хёки, существа, лишенного памяти и физической формы. Его единственная цель - уничтожить монстров, известных как «Слиттерхеды», которые скрываются среди людей.

Игра сочетает в себе элементы боевого приключения и погружает геймеров в атмосферу неонового города, где необходимо искать союзников среди особенных людей, называемых «Рарити». Используя силу крови, Хёки сражается с опасными организациями и раскрывает тайны своего существования.

Хёки способен вселяться в человеческие тела, превращая их в свои марионетки, и с их помощью проникает в недоступные зоны города. Хотя человеческие тела хрупки, Хёки может использовать их жизненную энергию, чтобы создать оружие против Слиттерхедов. В случае тяжелых ранений он просто меняет хозяев и продолжает борьбу.

Ключевую роль в игре играют «Рарити», люди с высокой синхронизацией с Хёки. Они помогают ему активировать мощные атаки и раскрывать глубинные секреты города Коулун, что делает их важными союзниками в его миссии.

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