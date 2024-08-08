Сады мечты начинаются с обрезки: советы по формированию красивых деревьев на участке

Красивое, хорошо сформированное дерево не только радует глаз, но и отлично вписывается в дизайн сада или дачного участка. Однако придать растению желаемую форму — задача непростая, требующая определённых знаний и навыков. Правильная обрезка и формирование кроны позволят вам создать истинный шедевр ландшафтного искусства.
Формирование молодых деревьев
Начинать формировать дерево лучше всего с момента его посадки или в первые годы жизни. На этом этапе основная цель — сформировать прочный, здоровый ствол и красивую, хорошо разветвленную крону.
Сначала определите главный (центральный) проводник — самый мощный побег, который станет основой будущего ствола. Все остальные боковые ветви следует укорачивать, направляя их рост в желаемом направлении. Это поможет сформировать правильную, симметричную крону.
В первые 3-5 лет жизни растения ежегодно проводите обрезку поврежденных или лишних побегов. Таким образом вы направите развитие дерева в нужное русло и добьетесь красивой, сбалансированной кроны.
Формирование взрослых деревьев
Взрослые, сформированные деревья также нуждаются в периодическом уходе и обрезке для сохранения их эстетичного внешнего вида. Здесь задачи могут быть разными: от поддержания компактных размеров до придания растению оригинальной формы.
Важно внимательно осматривать крону и вовремя удалять сухие, больные или загущающие ветви. Кроме того, постепенно вырезайте внутренние ветви, чтобы дерево не превратилось в сплошную стену зелени.
Для придания деревьям оригинальной формы применяют специальные методы обрезки. Например, для создания плоскостных крон используют веерную, ярусную или горизонтальную обрезку. А для формирования шаровидных или конусовидных крон — центростремительную обрезку.
Правильно сформированные деревья не только красивы, но и более здоровые, так как их крона лучше пропускает воздух и солнечный свет. Кроме того, ухоженные деревья реже болеют и медленнее стареют.
Чтобы достичь желаемых результатов, важно следовать некоторым правилам:
- обрезку проводить в подходящее время года (как правило, в период покоя или во время активного роста);
- использовать только острые, хорошо заточенные инструменты;
- удалять ветви, не повреждая основные структуры растения;
- контролировать и при необходимости корректировать форму кроны в течение всей жизни дерева.
Формирование и обрезка деревьев требуют определенных знаний и навыков. Но эти небольшие трудозатраты окупятся сторицей — вы получите красивое, здоровое и долговечное растение, достойное украшения вашего сада.
Фото: AnRo0002.
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