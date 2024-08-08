Сады мечты начинаются с обрезки: советы по формированию красивых деревьев на участке

Красивое, хорошо сформированное дерево не только радует глаз, но и отлично вписывается в дизайн сада или дачного участка. Однако придать растению желаемую форму — задача непростая, требующая определённых знаний и навыков. Правильная обрезка и формирование кроны позволят вам создать истинный шедевр ландшафтного искусства.

Формирование молодых деревьев

Начинать формировать дерево лучше всего с момента его посадки или в первые годы жизни. На этом этапе основная цель — сформировать прочный, здоровый ствол и красивую, хорошо разветвленную крону.

Сначала определите главный (центральный) проводник — самый мощный побег, который станет основой будущего ствола. Все остальные боковые ветви следует укорачивать, направляя их рост в желаемом направлении. Это поможет сформировать правильную, симметричную крону.

В первые 3-5 лет жизни растения ежегодно проводите обрезку поврежденных или лишних побегов. Таким образом вы направите развитие дерева в нужное русло и добьетесь красивой, сбалансированной кроны.

Формирование взрослых деревьев

Взрослые, сформированные деревья также нуждаются в периодическом уходе и обрезке для сохранения их эстетичного внешнего вида. Здесь задачи могут быть разными: от поддержания компактных размеров до придания растению оригинальной формы.

Важно внимательно осматривать крону и вовремя удалять сухие, больные или загущающие ветви. Кроме того, постепенно вырезайте внутренние ветви, чтобы дерево не превратилось в сплошную стену зелени.

Для придания деревьям оригинальной формы применяют специальные методы обрезки. Например, для создания плоскостных крон используют веерную, ярусную или горизонтальную обрезку. А для формирования шаровидных или конусовидных крон — центростремительную обрезку.

Правильно сформированные деревья не только красивы, но и более здоровые, так как их крона лучше пропускает воздух и солнечный свет. Кроме того, ухоженные деревья реже болеют и медленнее стареют.

Чтобы достичь желаемых результатов, важно следовать некоторым правилам:

обрезку проводить в подходящее время года (как правило, в период покоя или во время активного роста);

использовать только острые, хорошо заточенные инструменты;

удалять ветви, не повреждая основные структуры растения;

контролировать и при необходимости корректировать форму кроны в течение всей жизни дерева.

Формирование и обрезка деревьев требуют определенных знаний и навыков. Но эти небольшие трудозатраты окупятся сторицей — вы получите красивое, здоровое и долговечное растение, достойное украшения вашего сада.

Фото: AnRo0002.