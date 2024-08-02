Что нужно знать об августовских подкормках плодовых деревьев?

Август - важный месяц для ухода за плодовыми деревьями в саду. Именно в это время закладываются основы будущего урожая. Правильное и своевременное внесение подкормок позволит деревьям накопить необходимые питательные вещества для успешной перезимовки и обильного плодоношения в следующем сезоне.

Чем и как стоит подкармливать плодовые деревья в августе?

Комплексные минеральные удобрения. В середине-конце августа рекомендуется внести под деревья минеральные удобрения, сбалансированные по основным элементам питания (азот, фосфор, калий). Это позволит насытить почву необходимыми для деревьев питательными веществами. Фосфорно-калийные подкормки. Особенно важно обеспечить растения фосфором и калием в этот период. Эти элементы отвечают за закладку плодовых почек, вызревание древесины и подготовку к зиме. Можно использовать суперфосфат, сульфат калия или комплексные минеральные удобрения с повышенным содержанием этих макроэлементов. Органические удобрения. Отличным дополнением к минеральным подкормкам станут перегной, компост или куриный помет. Они поставляют в почву не только основные питательные вещества, но и улучшают ее структуру и влагоудерживающие свойства. Микроэлементы. Для полноценного развития деревьев важно также внесение микроудобрений, содержащих бор, цинк, медь. Их недостаток может проявляться в виде различных физиологических нарушений.

При внесении любых подкормок соблюдайте рекомендованные дозировки и равномерно распределяйте их в приствольном круге на глубину 10-15 см. Избегайте попадания удобрений на кору и листву.

Регулярные и сбалансированные подкормки в августе - залог здоровья ваших плодовых деревьев и отличных урожаев в будущем сезоне. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваш сад будет радовать богатыми урожаями из года в год.