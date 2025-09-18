Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:29

Ошибка в 5 сантиметров — и дерево погибнет: правила пересадки в Кемеровской области

В Кемеровской области деревья пересаживают весной до распускания почек и осенью после листопада

Пересадка деревьев — задача "на выживаемость", особенно в резко континентальном климате Кузбасса: продолжительная холодная зима, короткое лето, возможны морозы до -40…-50 °C. Это диктует сроки и технику работ.

Когда пересаживать в Кемеровской области

  • Весна: сразу после оттаивания почвы и до распускания почек - минимален стресс, у растения есть сезон на укоренение.
  • Осень: после окончания вегетации/листопада и до устойчивых заморозков. Для хвойных — середина весны или конец августа — начало сентября.

Совет по региону: из-за короткого безморозного периода (в среднем 100-120 дней) не тяните со сроками — осенние работы начинайте раньше, чем в европейской части России.

Подготовка места и ямы

Почвы области пёстрые: от дерново-подзолистых до чернозёмов Кузнецкой котловины. На тяжёлых — улучшайте структуру, на лёгких — добавляйте влагоёмкие компоненты.
Размеры: диаметр ямы ≥ 1,5 диаметра корневого кома, глубина — на 5-10 см меньше его высоты, чтобы шейка не ушла ниже уровня почвы.
Корневая шейка - строго на уровне земли (не заглубляйте).

Работа с корневым комом

Для приживаемости важен объём кома. Практическое правило: диаметр кома ≈ 10-15 диаметров ствола на высоте 1,3 м (для крупномеров).

Послепосадочный уход

  1. Полив. Сразу после посадки — обильный, чтобы устранить воздушные полости; дальше — по мере подсыхания верхнего слоя, без "болота".
  2. Мульча 5-8 см (кора, щепа, компост), с отступом от ствола: уменьшит испарение и выровняет температурный режим; актуально при резких перепадах температур и глубоких промерзаниях.
  3. Подвязка. Зафиксируйте саженец мягкой "восьмёркой" к 1-2 опорам, особенно на продуваемых участках; снимайте, когда укоренится.

Региональная специфика холода и что она означает

Нормативная глубина промерзания в Кемерово достигает ~1,85 м для глин/суглинков и до ~2,4-2,7 м для песков и крупнообломочных грунтов. Это объясняет необходимость более толстого мульчирующего слоя к зиме и тщательной подготовки лунок с дренажом.
Зимние экстремумы в области реальны (-44…-50 °C), поэтому позднеосенняя пересадка допустима только при стабильном похолодании без глубокой проморозки почвы.

Что пересаживать и что лучше не тревожить

  • Молодые деревья (до ~3 лет) переносят пересадку легче; взрослые и крупномеры — только с большим комом и в период покоя.
  • Для частных участков в Кемеровской области практичны местноустойчивые виды: сосна обыкновенная, ель сибирская, берёза, рябина, черёмуха - они естественно встречаются в регионе и легче адаптируются после пересадки. За подбором ассортимента можно обратиться в Кузбасский ботанический сад

