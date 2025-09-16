Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Обрезка косточковых деревьев
Обрезка косточковых деревьев
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:03

Почему зимой сад больше всего страдает не от мороза, а от грызунов

Обвязка штамбов названа одним из лучших способов защиты деревьев от зайцев

Зимний период для сада — это испытание не только морозами, но и нашествием грызунов. Зайцы и мыши активно ищут корм, и кора молодых деревьев становится для них настоящим лакомством. Особенно страдают саженцы: потеряв кору, они практически не имеют шансов на восстановление.

Почему грызуны опасны

Опытные садоводы знают: даже плотный наст или утрамбованный снег не становится преградой. Мыши легко проделывают в нем ходы, а зайцы добираются до коры прямо поверху. В результате за одну зиму можно потерять целый ряд саженцев, если не позаботиться о защите.

Простая защита подручными средствами

Один из самых доступных способов — обвязка штамба. Для этого используют плотный картон, толь, а также старые капроновые колготки. Неплохо работают и натуральные материалы: стебли подсолнечника, ветки малины или полыни. Такая обвязка защищает не только от зубов грызунов, но и от ветра, солнечных ожогов и перепадов температур, что особенно актуально в конце зимы и ранней весной.

Дополнительные меры

Чтобы повысить эффективность защиты, важно закрепить обвязку шпагатом и следить, чтобы она плотно прилегала к стволу. Иногда садоводы делают защитные "юбки" из елового лапника: колючие ветки отталкивают зайцев и одновременно помогают задерживать снег у корней.

Когда нужны химические средства

Если механические барьеры не дают результата, можно прибегнуть к гранулированным родентицидам. Эти приманки уменьшают численность грызунов, но применять их следует крайне осторожно, чтобы не навредить домашним животным и дикой природе. Обычно их раскладывают в специальные контейнеры или укрытия, чтобы доступ к ним имели только мыши.

Баланс защиты

Лучшие результаты достигаются при сочетании разных методов: обвязка штамбов, использование отпугивающих материалов и при необходимости — аккуратное применение химии. Такой комплексный подход позволяет сохранить сад и встретить весну с живыми и здоровыми деревьями.

Заблаговременная забота о саженцах избавит от лишних переживаний и даст уверенность, что труд лета не пропадет даром.

