Морозы, ожоги, грибки: одно ведро спасает сад от всех напастей сразу

Осень для садовода — не только пора сбора урожая, но и время важнейших подготовительных работ. Среди них — побелка деревьев, без которой сад рискует встретить зиму невооружённым. Многие до сих пор считают, что белить яблони нужно весной "для красоты", но это лишь часть правды. Главная побелка проводится именно осенью, а весенняя служит только для подновления защитного слоя.

Когда начинать осеннюю побелку

Выбор времени играет решающую роль. Побелка, сделанная слишком рано, быстро смоется дождями, а слишком поздняя может не закрепиться из-за первых морозов. Сигналом к началу служит окончание листопада: сокодвижение остановилось, дерево перешло в фазу покоя — пора действовать.

Ориентироваться стоит и на прогноз погоды. Идеальная температура — от +2 до +5°C, без дождей и ночных заморозков.

Средняя полоса (включая Подмосковье): конец октября — начало ноября.

Южные регионы: ноябрь, иногда даже первые дни декабря.

Урал и Сибирь: середина — конец октября.

Итого: работаем тогда, когда листья уже опали, но морозы ещё не стали стабильными.

Подготовка дерева к побелке

Главное правило: белить можно только чистую и здоровую кору. Если нанести раствор на старый налёт, мох или заражённую поверхность, получится противоположный эффект — под белым слоем "законсервируются" вредители и болезни.

Что понадобится:

плёнка или брезент для сбора мусора;

скребок из дерева или пластика;

жёсткая щётка;

перчатки;

садовый вар или паста "РанНет";

кисти разных размеров.

Этапы:

Под деревом расстилаем плёнку, чтобы собрать труху. Аккуратно очищаем ствол и крупные ветви от лишайников, мха и старой коры. Всё собранное сразу сжигаем, чтобы не вернуть вредителей обратно. Обрабатываем ствол дезинфицирующим раствором: либо медный купорос (3-5%), либо зольный щелок. Все раны и трещины тщательно замазываем садовым варом.

Медный или железный купорос?

Выбор средства зависит от состояния сада.