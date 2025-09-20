Осень без кисти и извести — весной без сада: чем рискуют дачники Курганской области

Нужно ли белить деревья осенью? В Курганской области этот вопрос волнует почти каждого садовода. Климат здесь суровый: резкие перепады температуры, ранние заморозки и долгие снежные зимы заставляют хозяев дач искать надёжные способы защитить плодовые деревья. Традиция белить стволы известна давно, но действительно ли это необходимо именно осенью, или же достаточно весенней побелки?

Зачем вообще нужна побелка

Основная задача побелки — защитить деревья от неблагоприятных факторов. Белый слой отражает солнечные лучи, не давая коре перегреваться днём и резко охлаждаться ночью. В результате снижается риск появления морозобоин — глубоких трещин, из-за которых дерево слабеет и становится уязвимым для грибков и вредителей.

Кроме того, побелка служит барьером для насекомых, которые зимуют в трещинах коры, и для спор грибов, распространяющихся весной.

Сравнение сезонной побелки