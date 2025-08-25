Поросль атакует сад: 5 шагов к спасению урожая — не дайте ей задушить ваши деревья

Молодая поросль у основания ствола кажется безобидной зеленью, но на деле это серьёзная угроза. Она оттягивает питание от материнского дерева, снижает урожайность, формирует густые заросли и даже может "превратить" привитое дерево в дичку.

Почему поросль опасна

Ослабление дерева — корни и крона расходуют силы на лишние побеги.

Снижение урожайности — ягоды мельчают, дерево хуже плодоносит.

Распространение болезней и вредителей — заросли становятся рассадником проблем.

Обман при размножении — у привитых деревьев поросль идёт от подвоя, а значит, плоды будут мелкими и невкусными.

Откуда берётся поросль

Повреждение корней при перекопке, тримминге, косении.

Сильная обрезка кроны, создающая дисбаланс.

Болезни, морозобоины, солнечные ожоги, старение.

Генетическая склонность (например, у старых сортов вишни).

Неправильная посадка с заглублением корневой шейки.

Избыточный полив и переизбыток азота.

Методы борьбы

Механическое удаление

Побеги вырезают у основания, откопав место их выхода из корня.

Нельзя срезать "на уровне земли" — это только стимулирует новые ростки.

Молодые побеги лучше выламывать с "пяточкой" весной.

Обработайте раны садовым варом.

Гербициды (как крайняя мера)

Применяют точечно на листья молодой поросли, избегая попадания на ствол.

Используют препараты на основе глифосата ("Раундап", "Торнадо").

Работают в сухую безветренную погоду.

Опасность: яд может навредить саду и почве, применять только в безвыходных случаях.

Профилактика

Откажитесь от глубокой перекопки приствольных кругов.

Используйте мульчу (трава, кора, опилки).

Не злоупотребляйте азотными удобрениями.

Своевременно лечите дерево и проводите мягкую обрезку.

При посадке контролируйте уровень корневой шейки.

Выбирайте современные сорта и подвои, устойчивые к порослеобразованию.

Если дерево старое или ненужное

Спилить ствол недостаточно — корни будут давать поросль.

Используют метод "химического кольцевания": весной снимают кору кольцом и обрабатывают гербицидом.

После усыхания дерево удаляют вместе с корнями.

Правильная стратегия — это системный подход: удаляйте поросль вовремя, не травмируйте корни, мульчируйте приствольные круги и укрепляйте здоровье дерева. Тогда сад останется ухоженным и урожайным.