Цветущий сад
Цветущий сад
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:35

Эти ростки — угроза вашему саду: 3 способа избавиться от поросли навсегда

Плодовые деревья теряют урожай из-за корневой поросли — агрономы назвали меры профилактики

Молодая поросль у основания ствола кажется безобидной зеленью, но на деле это серьёзная угроза. Она оттягивает питание от материнского дерева, снижает урожайность, формирует густые заросли и даже может "превратить" привитое дерево в дичку.

Почему поросль опасна

  • Ослабление дерева — корни и крона расходуют силы на лишние побеги.

  • Снижение урожайности — ягоды мельчают, дерево хуже плодоносит.

  • Распространение болезней и вредителей — заросли становятся рассадником проблем.

  • Обман при размножении — у привитых деревьев поросль идёт от подвоя, а значит, плоды будут мелкими и невкусными.

Откуда берётся поросль

  • Повреждение корней при перекопке, тримминге, косении.

  • Сильная обрезка кроны, создающая дисбаланс.

  • Болезни, морозобоины, солнечные ожоги, старение.

  • Генетическая склонность (например, у старых сортов вишни).

  • Неправильная посадка с заглублением корневой шейки.

  • Избыточный полив и переизбыток азота.

Методы борьбы

Механическое удаление

  • Побеги вырезают у основания, откопав место их выхода из корня.

  • Нельзя срезать "на уровне земли" — это только стимулирует новые ростки.

  • Молодые побеги лучше выламывать с "пяточкой" весной.

  • Обработайте раны садовым варом.

Гербициды (как крайняя мера)

  • Применяют точечно на листья молодой поросли, избегая попадания на ствол.

  • Используют препараты на основе глифосата ("Раундап", "Торнадо").

  • Работают в сухую безветренную погоду.

  • Опасность: яд может навредить саду и почве, применять только в безвыходных случаях.

Профилактика

  • Откажитесь от глубокой перекопки приствольных кругов.

  • Используйте мульчу (трава, кора, опилки).

  • Не злоупотребляйте азотными удобрениями.

  • Своевременно лечите дерево и проводите мягкую обрезку.

  • При посадке контролируйте уровень корневой шейки.

  • Выбирайте современные сорта и подвои, устойчивые к порослеобразованию.

Если дерево старое или ненужное

  • Спилить ствол недостаточно — корни будут давать поросль.

  • Используют метод "химического кольцевания": весной снимают кору кольцом и обрабатывают гербицидом.

  • После усыхания дерево удаляют вместе с корнями.

Правильная стратегия — это системный подход: удаляйте поросль вовремя, не травмируйте корни, мульчируйте приствольные круги и укрепляйте здоровье дерева. Тогда сад останется ухоженным и урожайным.

