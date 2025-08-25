Эти ростки — угроза вашему саду: 3 способа избавиться от поросли навсегда
Молодая поросль у основания ствола кажется безобидной зеленью, но на деле это серьёзная угроза. Она оттягивает питание от материнского дерева, снижает урожайность, формирует густые заросли и даже может "превратить" привитое дерево в дичку.
Почему поросль опасна
-
Ослабление дерева — корни и крона расходуют силы на лишние побеги.
-
Снижение урожайности — ягоды мельчают, дерево хуже плодоносит.
-
Распространение болезней и вредителей — заросли становятся рассадником проблем.
-
Обман при размножении — у привитых деревьев поросль идёт от подвоя, а значит, плоды будут мелкими и невкусными.
Откуда берётся поросль
-
Повреждение корней при перекопке, тримминге, косении.
-
Сильная обрезка кроны, создающая дисбаланс.
-
Болезни, морозобоины, солнечные ожоги, старение.
-
Генетическая склонность (например, у старых сортов вишни).
-
Неправильная посадка с заглублением корневой шейки.
-
Избыточный полив и переизбыток азота.
Методы борьбы
Механическое удаление
-
Побеги вырезают у основания, откопав место их выхода из корня.
-
Нельзя срезать "на уровне земли" — это только стимулирует новые ростки.
-
Молодые побеги лучше выламывать с "пяточкой" весной.
-
Обработайте раны садовым варом.
Гербициды (как крайняя мера)
-
Применяют точечно на листья молодой поросли, избегая попадания на ствол.
-
Используют препараты на основе глифосата ("Раундап", "Торнадо").
-
Работают в сухую безветренную погоду.
-
Опасность: яд может навредить саду и почве, применять только в безвыходных случаях.
Профилактика
-
Откажитесь от глубокой перекопки приствольных кругов.
-
Используйте мульчу (трава, кора, опилки).
-
Не злоупотребляйте азотными удобрениями.
-
Своевременно лечите дерево и проводите мягкую обрезку.
-
При посадке контролируйте уровень корневой шейки.
-
Выбирайте современные сорта и подвои, устойчивые к порослеобразованию.
Если дерево старое или ненужное
-
Спилить ствол недостаточно — корни будут давать поросль.
-
Используют метод "химического кольцевания": весной снимают кору кольцом и обрабатывают гербицидом.
-
После усыхания дерево удаляют вместе с корнями.
Правильная стратегия — это системный подход: удаляйте поросль вовремя, не травмируйте корни, мульчируйте приствольные круги и укрепляйте здоровье дерева. Тогда сад останется ухоженным и урожайным.
