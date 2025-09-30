Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Корни дерева
Корни дерева
© commons.wikimedia.org by Mustang Joe is licensed under CC0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:55

Секретное противостояние: почему трава губит деревья быстрее, чем вредители

Почвопокровные растения и мох эффективнее травы под деревьями — специалисты

Многие садоводы недовольны тем, что у основания деревьев остаются открытые корни, нарушающие гармонию газона. Первая мысль — засеять участок травой, чтобы скрыть непривлекательное место. Однако у этого решения есть скрытые минусы, о которых полезно узнать заранее.

Почему трава и деревья не лучшие соседи

Корни деревьев занимают верхние слои почвы и тянутся во все стороны, конкурируя с травой за влагу и питательные вещества. В итоге трава страдает от нехватки ресурсов, а дерево получает нагрузку от регулярных покосов, удобрений и средств защиты растений.

Кроме того, кроны деревьев создают плотную тень, лишающую траву необходимого света. Даже если она прорастает, густой опад листьев превращает почву в естественную мульчу, которая ещё больше подавляет рост газонных растений.

Сравнение решений

Вариант

Что даёт

Минусы

Газонная трава

Привычный вид, зелёный фон

Конкуренция с деревом, плохо переносит тень и мульчу

Почвопокровные растения

Не требуют покоса, сохраняют влагу, защищают корни

Нужно подбирать виды под дерево

Мох

Эстетика, биоразнообразие, влагосбережение

Требует тени и регулярного увлажнения

Советы шаг за шагом: чем заменить траву

  1. Подберите растения, устойчивые к тени и с неглубокими корнями — например, аюга (Ajuga), герань "Biokovo", баранье ухо.
  2. Подготовьте почву: уберите сорняки и разрыхлите верхний слой.
  3. Высадите выбранные почвопокровные культуры вокруг корней, оставив место для циркуляции воздуха.
  4. Добавьте мульчу из коры или щепы, чтобы удерживать влагу.
  5. Ухаживайте минимально — такие растения не требуют частого полива, удобрений и средств от вредителей.

Если хочется необычного решения, можно использовать мох: он создаст мягкое покрытие, способное выдержать лёгкое хождение и сохранить влагу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посеять газонную траву прямо над корнями.
  • Последствие: трава чахнет, дерево страдает от удобрений и механического воздействия.
  • Альтернатива: выбрать теневыносливые почвопокровные культуры или мох.

А что если оставить всё как есть?

Нередко открытые корни выглядят необычно и придают саду природный шарм. Их можно обрамить декоративными камнями, деревянными бордюрами или использовать как основу для цветочной композиции в контейнерах. В этом случае удастся сохранить естественные процессы дерева и при этом добавить в ландшафт стильный акцент.

Плюсы и минусы разных решений

Решение

Плюсы

Минусы

Оставить корни открытыми

Естественность, простота ухода

Визуально может казаться неухоженно

Засеять травой

Зелёный вид, привычность

Конфликт за ресурсы, плохая приживаемость

Почвопокровные растения

Минимальный уход, защита корней

Нужно учитывать совместимость с породой дерева

Мох

Эстетика, биоразнообразие

Требует тени и регулярной влаги

FAQ

Как выбрать почвопокровные растения под дерево?
Ищите культуры с неглубокими корнями, устойчивые к тени: аюга, барвинок, живучка.

Сколько стоит посадить мох или почвопокровные растения?
Цена зависит от площади: мох в рулонах дороже, но ухаживать за ним легче; почвопокровные растения можно размножать черенками и сэкономить.

Что лучше — трава или мох под деревом?
Мох предпочтительнее в тенистых местах: он не конкурирует с деревом и сохраняет влагу. Трава подходит только в солнечных зонах и при регулярном уходе.

Мифы и правда

  • Миф: трава укрепляет корни деревьев.
    Правда: корни деревьев гораздо сильнее и только мешают траве развиваться.
  • Миф: листья нужно убирать обязательно.
    Правда: опад естественным образом мульчирует почву и поддерживает здоровье дерева.
  • Миф: газон всегда красивее альтернатив.
    Правда: мох и почвопокровные растения создают не менее привлекательный, а порой и более декоративный ландшафт.

3 интересных факта

  1. Мох способен удерживать воду в объёме, в несколько раз превышающем его собственный вес.
  2. Почвопокровные растения снижают температуру почвы летом, создавая комфортные условия для корней.
  3. Некоторые виды мха используются в Японии как символ долголетия и гармонии сада.

Исторический контекст

В традиционных садах Восточной Азии трава почти не использовалась. Вместо этого дизайнеры применяли мох и почвопокровные растения, считая их символом спокойствия и единения с природой. В Европе же газоны стали модным атрибутом только с XVII века, когда они стали показателем статуса и богатства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Боковой овёс рекомендован учёными для защиты дворов и участков от эрозии сегодня в 4:39

Красота, которая держит землю: трава с функцией инженера

Согласно исследованиям, до 70% почвы может быть смыто дождём на склонах. Узнайте, как боковой овёс грама поможет сохранить ваш двор, снижая эрозию.

Читать полностью » Сидераты делают почву рыхлой и плодородной, а горчица дополнительно уничтожает патогены сегодня в 3:55

Сейте вдвоём — будет эффект втройне: комбинация фацелии и горчицы меняет почву за сезон

Фацелия и горчица — природные удобрители, которые оживляют почву и повышают урожайность. Узнайте, как правильно их применять.

Читать полностью » Домашний эксперимент показал: выращивание томатов в квартире реально, а огурцы без света не плодоносят сегодня в 3:33

Урожай против кошелька: чем закончилась квартирная авантюра

Как превратить небольшую квартиру в зеленый оазис? Удивительная история о том, как одна девушка рискнула выращивать рассады на подоконнике. Узнайте, что получилось в результате.

Читать полностью » Нашатырный спирт помогает свекле восполнить азот и защищает растения от вредителей сегодня в 2:55

Соседи удивляются сладости борща: а всё дело в правильной подкормке свеклы

Чтобы свекла выросла крупной и сладкой, важно правильно подобрать удобрения. Какие подкормки используют и в чём их секрет?

Читать полностью » Дожди в сентябре вызывают развитие серой гнили на томатах — предупреждают агрономы сегодня в 2:23

Сентябрьские дожди превращают томаты в гниль: чем это грозит урожаю

Борьба с серой гнилью и защита томатов от дождей — полезные советы и мифы, которые помогут сохранить урожай даже в неблагоприятные условия.

Читать полностью » Отвар из луковой шелухи улучшает вкус овощей и защищает растения от болезней сегодня в 1:55

Лук до слёз, а шелуха до урожая: секрет, который знают деревенские бабушки

Луковая шелуха — бесплатное и полезное удобрение. Как её готовить и применять, чтобы растения стали крепче и урожай богаче?

Читать полностью » Суккуленты, монстера и травы формируют текстуры и объём в сенсорных садах сегодня в 1:18

Как превратить пустырь в живую оазис? Сад, который лечит душу

Создание уютного сада на месте пыльного пустыря? Узнайте, как используя метод пяти чувств, преобразить ваше пространство в живую оазис.

Читать полностью » Органические удобрения и сидераты делают тяжёлый грунт рыхлым и плодородным для хорошего урожая сегодня в 0:55

Земля дышит и благодарит: простой способ превратить тяжёлый грунт в садовую сказку

Тяжёлый грунт мешает получать урожай? Опытные садоводы знают: органика и сидераты способны превратить землю в плодородный слой.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака — TMZ
Туризм

Куда поехать осенью без визы: Грузия, Казахстан, Узбекистан, Сербия и ЮАР
Наука

Фрукты с натуральными сахарами снижают риск диабета и ожирения — пояснила Раде Басири
Технологии

Блогер Остин Эванс: новая PS5 стала легче на 100 граммов и получила другое охлаждение
Авто и мото

Автоэксперт: менять летние шины нужно при среднесуточной температуре ниже +7 градусов
Садоводство

Цвет забора влияет на привлечение пчёл и бабочек — эксперт Arkearth Берроуз
Авто и мото

Jeep отзывает 123 396 Wagoneer и Grand Wagoneer из-за риска отсоединения оконной обшивки
Спорт и фитнес

Врачи связали перетренированность со стрессом и дефицитом сна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet