Мыши и зайцы — тихие убийцы сада: как осенью не потерять урожай навсегда

Осенью у дачников забот не меньше, чем летом. Когда урожай собран, наступает время позаботиться о деревьях: именно в этот период грызуны начинают искать пищу и часто выбирают для этого сад. Мыши, полёвки и зайцы способны за зиму нанести серьёзный ущерб: обгрызенная кора нарушает сокодвижение, деревья слабеют, а иногда погибают. Чтобы весной встретить сад здоровым, стоит заранее принять меры защиты.

Механические барьеры

Самый надёжный способ уберечь деревья от грызунов — физическая защита. Вокруг стволов устанавливают мелкоячеистую металлическую или пластиковую сетку, заглубляя её в землю, чтобы мыши не смогли сделать подкоп. Часто используют обмотку из мешковины, спанбонда или специальной садовой ленты. Простое решение — пластиковые бутылки, разрезанные и надетые на ствол. Хорошо работает и лапник: ветви ели или сосны закрепляют иголками вниз, создавая колючий щит.

Химическая защита и отпугивание

Не меньший эффект даёт побелка с добавлением медного купороса или карболовой кислоты. Резкий запах делает древесину непривлекательной для вредителей. Для дополнительного эффекта садоводы устанавливают ультразвуковые отпугиватели. Эти устройства не вредят людям и животным, но грызунам находиться рядом некомфортно. В ход идут и простые самодельные варианты: подвешенные жестяные баночки или пластиковые пакеты, шум которых отпугивает зверьков. Ядовитые приманки используют крайне осторожно, только в закрытых контейнерах, чтобы не пострадали птицы и домашние животные.

Народные приёмы

Опытные садоводы не обходятся без традиционных методов. На стволы привязывают тряпки, смоченные дегтём, креолином или нафталином. Не менее важно убрать все растительные остатки: сухую траву, ботву и листву, где мыши могут устроить убежище. Осенняя перекопка приствольных кругов разрушает норы и делает почву менее привлекательной. Дополнительно можно высадить растения-репелленты — чернокорень, бузину, полынь, ромашку или пижму. Их запах не переносят грызуны, поэтому деревья рядом с ними страдают меньше.

Молодые саженцы под особым контролем

Больше всего от грызунов страдают молодые посадки. Чтобы защитить саженцы, вокруг них сооружают каркас из кольев и обтягивают его спанбондом или сеткой. Корневую шейку дополнительно окучивают землёй, иногда с добавлением золы и опилок, обработанных креолином. При этом важно избегать материалов, которые не пропускают воздух: например, плёнка или рубероид способны вызвать выпревание коры.

Что делать, если дерево пострадало

Иногда, несмотря на все меры, стволы оказываются повреждёнными. Небольшие раны обычно зарастают сами, но глубокие необходимо зачистить, обработать раствором медного купороса и замазать садовым варом. Если кора обгрызена по кругу, остаётся только весной делать прививку мостиком — это помогает восстановить питание дерева. После любых повреждений растениям требуется усиленный уход: регулярный полив, подкормки и мульчирование, которые помогут им быстрее восстановиться.

Эффективная защита сада от грызунов строится на сочетании методов. Только комплексный подход — механические барьеры, химические средства и профилактика — способен сохранить деревья до весны. Начинать действовать нужно именно осенью, пока не выпал снег и вредители не обосновались в саду. Тогда весной растения встретят новый сезон сильными и готовыми к росту.