Йога
© wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Баланс на одной ноге — скрытый тест на здоровье, который пройдут не все

Исследование Johns Hopkins: поза дерева помогает стабилизировать суставы и снизить риск падений

Если вы думаете, что йога — это удел гибких людей, способных коснуться пальцев ног, спешу вас разуверить. Особенно полезной она может быть в зрелом возрасте, когда умение держать баланс — не просто навык, а реальный способ сохранить здоровье. Одно из таких упражнений — поза дерева, простая в освоении и легко адаптируемая под любые физические возможности.

Йога давно перестала быть просто модным направлением фитнеса. Исследования подтверждают её влияние на замедление клеточного старения, улучшение подвижности суставов, координации и даже когнитивных функций. Более того, в некоторых странах её уже рассматривают как способ снизить медицинские расходы и повысить качество жизни пожилых людей. И даже если у вас нет времени на полноценное занятие, достаточно освоить балансирующие асаны, чтобы почувствовать эффект.

Как выполнять позу дерева

Перед началом можно слегка размять бёдра — например, с помощью позы "сапожника". Далее:

  • Встаньте, расставив стопы на ширину бёдер, руки расслабьте.
  • Перенесите вес на правую ногу, поднимите левое колено, удерживая его руками.
  • Поставьте стопу левой ноги на внутреннюю поверхность правого бедра или ниже колена (но не на колено!).
  • Соедините ладони перед грудью, раскройте плечи, удлиняя спину.
  • При желании вытяните руки вверх.
  • Подышите глубоко 3-5 раз, затем аккуратно смените сторону.

Для начинающих подойдёт упрощённый вариант: пятка опирается на голеностоп, носок — на пол. Если сложно держать равновесие, используйте стену в качестве опоры.

Почему эта поза так полезна

  • Тренирует стопы — с возрастом их мышцы и связки слабеют, а регулярная практика помогает сохранить упругость и предотвратить плоскостопие.
  • Укрепляет ноги, бёдра и корпус — от стопы и икр до мышц спины и пресса. Сильные ноги напрямую связаны с продолжительностью жизни.
  • Развивает чувство баланса — это снижает риск падений и травм, что особенно важно после 50 лет.
  • Стабилизирует суставы — мягкая нагрузка укрепляет их, повышает подвижность.
  • Успокаивает нервную систему — концентрация на удержании позы помогает отвлечься от лишних мыслей и обрести внутреннее равновесие.

Полезные советы

Следите, чтобы стопа и опорная нога давили друг на друга — это создаёт устойчивость. Работайте над подъёмом свода стопы, даже стоя на полу. И главное — подходите к практике без самоосуждения: не важно, на какой высоте у вас нога, важен сам процесс и постепенное развитие.

Перед началом занятий, особенно если есть артрит, проблемы с коленями или головокружения, проконсультируйтесь с врачом. А при боли во время выполнения лучше остановиться и обсудить корректировки с опытным инструктором.

