Стимуляция плодоношения яблони
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:15

Этот странный метод заставит ваши деревья плодоносить как сумасшедшие — но не каждый садовник решится его повторить

Опьянение деревьев — забытая техника стимуляции плодоношения: плюсы и риски метода

Секрет здесь не в чудо-удобрениях, а в особом приёме садоводов, который называют "опьянением деревьев". Метод может показаться жёстким, но он основан на физиологии растений и направлен на стимулирование их плодоношения.

В чём суть метода

Приём заключается в контролируемом нарушении сокодвижения. Когда питание перестаёт равномерно распределяться по дереву, возникает своеобразный дисбаланс. Дерево начинает расходовать ресурсы не на рост побегов, а на формирование плодов. Этот эффект и называют "опьянением".

Основной способ реализации — кербовка, включающая кольцевание и перетяжку.

Как выполняется кербовка

  1. Кольцевание. На скелетной ветви или штамбе делают два параллельных надреза стерильным острым ножом. Глубина — только кора и луб, древесину задевать нельзя. Расстояние между надрезами — 3-5 мм. Затем осторожно снимают полоску коры между ними.
  2. Перетяжка. Ветвь туго обматывают медной проволокой, вдавливая её в кору. Через 1-2 месяца её обязательно снимают, чтобы избежать гибели ветки.

Под корой находится луб — проводящая ткань, по которой органические вещества движутся от листьев к корням. Когда этот поток прерывается, питательные вещества накапливаются выше места разреза или перетяжки. В результате дерево начинает активно закладывать цветочные почки и направлять силы на плоды.

Важные правила применения

Чтобы метод сработал и не навредил дереву, нужно соблюдать ряд условий:

  1. Сроки. Работы проводят только ранней весной, до распускания почек, когда сокодвижение ещё не началось. В другое время года кербовка опасна.
  2. Возраст дерева. Процедура подходит лишь для здоровых, сильных растений старше 4-5 лет. Молодые или ослабленные экземпляры могут не выдержать нагрузки.
  3. Масштаб. Никогда не обрабатывают сразу весь ствол. За сезон выбирают одну-две скелетные ветви, а на следующий год — другие.
  4. Защита ран. После кольцевания место обработки нужно сразу замазать садовым варом и обмотать плёнкой.

Возможные риски

Метод требует точности. Ошибка может стоить целой ветви или даже всего дерева.

  • Если надрез слишком глубокий и задевает древесину, ветка засохнет за сезон.
  • Если снятая полоса коры шире одного сантиметра, рана не затянется, и ветвь погибнет.
  • Если проволоку снять слишком поздно, она пережмёт сосуды окончательно.
  • Чрезмерная кербовка ослабляет всё дерево, делая его уязвимым к болезням.

Лучше всего на такой приём реагируют яблони и груши. Сливы и вишни более чувствительны и часто не выдерживают подобного вмешательства.

Итог для садовода

Кербовка — инструмент, который способен заставить даже "ленивое" дерево плодоносить. Но использовать его стоит только при полном понимании процесса. Это своего рода "хирургическая операция" для сада, а не рядовой уход.

Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше начать с менее травмирующих методов — например, отгибания ветвей для стимуляции цветения. Важно помнить: никакой урожай не стоит жизни дерева.

Три интересных факта

  1. В старину садоводы практиковали кербовку не только на яблонях, но и на виноградной лозе, чтобы ускорить появление гроздей.
  2. Метод известен с XIX века и упоминался в русских сельскохозяйственных журналах.
  3. Современные агрономы называют кербовку "стрессовым приёмом", который запускает защитные механизмы растения.

